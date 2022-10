Serie A: accolto il ricorso, Rovella c’è per il Bologna

Accolto il ricorso del Monza: Nicolò Rovella ci sarà lunedì con il Bologna. Come accaduto anche nel recente passato alla Lazio con Ciro Immobile, anche i brianzoli sono riusciti a ottenere uno sconto per il centrocampista espulso dieci giorni fa nella gara valevole per il decimo turno con l’Empoli, a Empoli, e squalificato originariamente per due turni a causa di un bisticcio avvenuto negli istanti conclusivi del match.

Serie A: accolto il ricorso, squalifica dimezzata e 10mila euro di multa

Recita il comunicato della Federazione: «Accolto parzialmente il reclamo e, per l’effetto, rideterminata la sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara con ammenda di 10mila euro».

Dunque Rovella rientrerà nel posticipo di lunedì con il Bologna, in campo all’U-Power Stadium alle 20.45. Certamente un’ottima notizia per Raffaele Palladino che aveva già dovuto fare a meno del centrocampista, tra i più positivi in quest’inizio di stagione, nella sfida di sabato scorso a San Siro e che recupera una pedina importantissima per lo scacchiere biancorosso.

Serie A: verso Monza-Bologna, lavoro separato per Izzo

Rimanendo in tema recuperi, procede l’avvicinamento della squadra allo scontro diretto con gli emiliani, ma sono da valutare le condizioni di Izzo che per ora sta svolgendo lavoro separato dalla squadra per sistemare il fastidio all’adduttore rimediato proprio prima della partita di Empoli.