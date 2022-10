Serie A, Milan-Monza LIVE 1-0: sblocca il punteggio Brahim Diaz, Carlos Augusto sfiora il pari

⚫🔴 33′ Brahim Diaz serve Origi che si muove in un fazzoletto e colpisce di sinistro, palla fuori di un soffio che finisce sull’esterno della rete.

🟨 31′ Ammonito Origi per un fallo commesso su Barberis. Cure mediche in corso per l’ex Crotone.

⚪🔴 30′ Cross dalla sinistra di Caprari per l’incornata fuori misura di Pessina. Più Monza che Milan in questa prima mezzora di gioco, nonostante il passivo nel punteggio.

⚪🔴 28′ Ghiotta occasione per il pareggio del Monza: Pessina allarga a sinistra ad ispirare il cross velenoso di Ciurria per l’inzuccata di Carlos Augusto che da pochi passi si fa ipnotizzare da Tatarusanu.

⚪🔴 24′ Sensi prova a colpire con un fendente da fuori area con l’estremo difensore rumeno che si allunga e respinge la sfera. In crescita la squadra biancorossa.

⚪🔴 22′ Staffilata di Ciurria da fuori area, blocca centralmente senza problemi Tatarusanu. Primo tiro in porta per la squadra di Palladino.

⚪🔴 21′ Caprari si destreggia e va alla conclusione col destro dal limite dell’area di rigore, respinge un attento Tomori.

⚪🔴 20′ Tentativo di cross dal versante sinistro di Carlos Augusto ma Messias chiude a dovere evitando anche il corner.

⚫🔴 16′ MILAN IN VANTAGGIO! Coast to coast di Brahim Diaz che entra in area, vince il duello con Antov e in scivolata trafigge in uscita Di Gregorio. Rossoneri a segno alla prima occasione utile e al primo tiro in porta del match.

⚪🔴 10′ La squadra brianzola prova ad affacciarsi per la prima volta dalle parti di Tatarusanu con un cross di Barberis dalla destra che è sventato prontamente da Tomori.

⚫🔴 2′ Primo corner dell’incontro: calcia Brahim Diaz, allontana il pericolo la difesa biancorossa.

📣 INIZIA IL MATCH AL MEAZZA DI SAN SIRO!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà il Monza.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti sono Zingarelli e Palermo; il quarto uomo: Prontera. VAR: Guida, AVAR: Mondin.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Milan – I Campioni d’Italia sono orfani di cinque pedine: Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Calabria e Saelemaekers. Pioli schiera i suoi con il classico 4-2-3-1: Dest confermato sull’out di destra; a centrocampo Bennacer, nonostante la febbre delle ultime ore, vince il ballottaggio con Tonali; in attacco Origi parte dal 1′.

👁‍🗨 Lato Monza – Mister Palladino è tornato a sorridere grazie alla grande e rocambolesca vittoria ottenuta in settimana in Coppa Italia contro l’Udinese. Il tecnico di Mugnano di Napoli si affida al suo 3-4-2-1: in porta Di Gregorio e in difesa il trittico Antov (assente per infortunio Izzo, ndr), Pablo Marí, Caldirola; in mezzo al campo, accanto all’inamovibile Sensi, ci sarà Barberis al posto dell’ex Grifone Rovella (squalificato, ndr) mentre sulle corsie laterali si agiranno Carlos Augusto e Ciurria; a supporto dell’unica punta Mota Carvalho, ci saranno capitan Pessina e Caprari.

Le formazioni ufficiali

⚫🔴 MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Stefano Pioli.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.