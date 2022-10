Coppa Italia, la cronaca LIVE di Udinese-Monza: così in campo, c’è Cragno. 0-0 nel primo tempo

Monza a Udine nella serata di mercoledì 19 ottobre per la partita di Coppa Italia Frecciarossa che ha in palio l’accesso agli ottavi (dove chi vince troverà la Juventus).

Primo tempo: squadre in campo, tanti cambi rispetto al campionato

⚪🔴 31′ Illuminazione di Valoti che lancia D’Alessandro in profondità. L’esterno vola e la passa dischetto del rigore dove Machin l’aggiusta perfettamente per l’accorrente Colpani: botta di destro e pallone di poco oltre la traversa. Altra grande occasione per il Monza.

⚪⚫ 29′ Da qualche miuto l’Udinese staziona nell’area brianzola, rendendosi pericolosa su un calcio d’angolo che attraversa tutta l’area prima di essere recuperato sull’out opposto da Machin

⚪🔴28′ Finisce subito la partita di Paletta, problema fisico per lui e ingresso in campo di Marrone al suo posto. Tatticamente non cambia nulla.

⚪⚫ 26′ Ingenuità totale di Birindelli che si lascia puntare da Beto, lo rincorre e lo atterrà al limite dell’area di rigore sul lato corto. L’arbitro concede la massima punizione, ma viene richiamato dal Var ad una semplice punizione fuori area. Birindelli ammonito, ma graziato dalle telecamere per questione di centrimetri.

⚪🔴 22′ Se ne va il primo quarto di partita, Monza intraprendente, Udinese con fisicità. Ci prova anche Ranocchia con un destro a giro facilmente controllato da Padelli.

⚪🔴 16′ Ancora Monza, con una manovra ariosa a premiare l’inserimento di Valoti sulla sinistra. Il numero 10 mette in mezzo, ma la difesa libera.

⚪🔴 15′ Grande manovra del Monza e salvataggio sulla linea di Nuytinck. Comincia tutto da Rovella che apre sulla destra per Birindelli, l’esterno ex Pisa mette al centro radente sull’erba con Padelli che sventa inizialmente in tuffo basso, servendo però lo stesso Rovella che aveva seguito l’azione e che va a concludere di sinistro trovando il difensore piazzato davanti alla porta pronto a sventare. Occasionissima per i biancorossi.

⚪🔴 12′ Lo schieramento del Monza è più simile ad un 3-4-3 con Machin piazzato in mezzo a Colpani e Valoti, ma con compiti di rifinitura più che di riferimento centrale.

⚪⚫8′ Rispondono subito i padroni di casa, con la corsa di Ebosele ed Arslan sul fronte mancino. La palla del turco va verso Nestorovski che ci prova di sinistro da buona posizione; la conclusione finisce di parecchio larga sul fondo.

⚪🔴7′ Clamoroso filtrante a tutto campo di Paletta per liberare D’Alessandro sulla sinistra. L’ex giocatore proprio dell’Udinese raggiunge il lancio e cerca subito Machin dentro l’area, ma l’equatoguineano è in ritardo e non riesce a concludere.

⚪⚫5′ Prima occasione per l’Udinese: Lovric mette in mezzo su calcio di punizione, la palla sbuca di fronte a Cragno che all’ultimo spinge in angolo. Ma è tutto fermo perchè Nestorovski cerca la deviazione da posizione di fuorigioco.

⚪🔴1′ Comincia Udinese-Monza di Coppa Italia. Il Monza gioca col tridente leggero, Colpani e Machin a ridosso di Valoti, falso centravanti come visto in alcune occasioni l’anno scorso. Udinese invece con qualche titolare in più come Perez, Lovric e Beto.

Coppa Italia: le formazioni ufficiali

⚪⚫ Udinese (3-5-2): Padelli, Perez, Nuytinck, Ebosse, Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosele, Beto, Nestorovski. All: Sottil

⚪🔴 Monza (3-4-2-1): Cragno, Antov, Paletta, Carboni, Birindelli, Rovella, Ranocchia, D’Alessandro, Colpani, Machin, Valoti. All: Palladino

Coppa Italia: chi non c’è a Udine

È l’occasione per ripartire dopo lo stop di Empoli, il primo nella gestione Palladino dopo quattro risultati utili consecutivi (e tre vittorie), e prima della trasferta di sabato a San Siro contro il Milan. E il mister ha fatto le convocazioni pensando alla coppa e alla Serie A: a riposo Di Gregorio in porta, ma anche capitan Pessina, Marlon, Caldirola, Pablo Marì, Izzo, Carlos Augusto, Sensi, Barberis, Dany Mota e Gytkjaer. Fischio d’inizio alle 21.

(a cura di Diego Marturano)