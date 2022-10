Monza fantastico a Udine, le pagelle della Coppa Italia: Rovella clamoroso, Palladino fuoriclasse

UDINESE-MONZA 2-3

Marcatori: pt 45′ Valoti (M), 4′ e 23′ st Perez (U), 25′ st Molina (U), 27′ st Petagna (U).

UDINESE (3-5-2): Padelli 7; Perez 7, Nuytinck 6, Ebosse 5,5; Ehizibue 5 (19′ st Pereyra 6,5), Lovric 6,5, Jajalo 6 (1′ st Samardzic 6,5), Arslan 5,5, Ebosele 6 (1′ st Udogie 6,5); Beto 5,5 (19′ st Deulofeu 6), Nestorovski 5 (19′ st Success 6,5).A disposizione: Silvestri, Piana, Marengo, Walace, Abankwah, Bijol. All. Sottil 5,5.

MONZA (3-4-1-2): Cragno 7; Antov 6,5, Paletta 6,5 (27′ pt Marrone 6), Carboni 6,5; Birindelli 6, Rovella 7,5, Ranocchia 6 (11′ st Bondo 7), D’Alessandro 6,5 (24′ st Molina 7); Machin 6,5 (11′ st Vignato 6,5); Colpani 7, Valoti 6,5 (24′ st Petagna 7,5). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Donati, Siatounis, Ferrarini, Colombo, Ferraris, Dos Reis, Kassama. All. Palladino 8.

Cragno 7 Decisivo nei momenti decisivi. Pratico nelle uscite alte nel finale, anche fortunato sui due legni colpiti dall’Udinese, ma soprattutto bravissimo su Deulofeu a due passi dalla porta

Antov 6,5 Ogni tanto in fase di impostazione si perde il pallone ed in fase difensiva si perde l’uomo, ma alla fine gli interventi arrivano e sono determinanti

Paletta 6,5 All’inizio contiene alla grande una furia come Beto, poi si fa male (27’pt Marrone 6 La fisicità degli attaccanti friulani è tanta, prova a tenere botta)

Carboni 6,5 Pur con rudezza e a volte sporcizia, porta a casa il suo compito di tenere in piedi il fronte sinistro della retroguardia

Birindelli 6 Disastroso in fase difensiva, rischia pure di giocare per gli altri quando atterra Beto proprio al limite dell’area, ma nelle azioni di spinta è sempre presente e regolarmente presente

Rovella 7,5 È un titolarissimo di questo Monza e ci mancherebbe anche! Recupera più palloni di tutti e soprattutto li trasforma tutti in qualcosa di positivo. Cresce il rammarico per l’assenza di sabato a San Siro

Ranocchia 6 Prova un paio di sortite palla al piede, ma bada più di altro al sodo (11’st Bondo 7 Caspita che ingresso! A 19 anni si prende sulle spalle il centrocampo del Monza per quaranta minuti con tecnica e forza fisica)

D’Alessandro 6,5 Solito stantuffo sulla sinistra, ha tra i piedi il pallone del vantaggio ma viene fermato da un enorme Padelli (24’st Molina 7 Così, dal nulla, di botto, appoggia in rete il mancino del pareggio sul 2-2 e poi entra anche in altre buone azioni nel finale)

Machin 6,5 Il rifinitore è il suo ruolo e infatti crea parecchio per i compagni (11’st Vignato 6,5 Tutto il talento del mondo al servizio di un trequartista con contribuisce con talento alla vittoria finale)

Colpani 7 Meriterebbe la rete per la prestazione offerta, non la trova ma per continuità di produzione è tra i migliori dei suoi

Valoti 6,5 Segna la rete del vantaggio complice anche una deviazione di Ehizibue, gioca con semplicità (24’ se Petagna 7,5 Segna un incredibile gol in serpentina al centro dell’area e meriterebbe anche la doppietta, bloccata solamente da un super Padelli. È questo il Petagna che i tifosi vogliono vedere sempre)

Palladino 8 C’è poco da dire: andare ad Udine lasciando a casa 13 giocatori, presentando una squadra con un solo titolare in campo (Rovella squalificato per il Milan) e vincere in rimonta contro quella che nel corso del secondo tempo è diventata un’Udinese piena zeppa di titolari, è decisamente una cosa da predestinati. Clamorosa la sua capacità di trasmettere entusiasmo al gruppo, eccolo qua il suo segreto: la voglia di spaccare il Mondo!