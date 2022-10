Le pagelle di Milan-Monza 4-1: Ranocchia il migliore, disastroso Antov

MILAN-MONZA 4-1 (2-0)

MARCATORI: pt 15′ e 41′ Brahim Diaz (Mi), st 20′ Origi (Mi), 25′ Ranocchia (Mz), 39′ Leao (Mi)

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu 6; Dest 6 (1’st Kalulu 6,5), Kjaer 6 (15’st Gabbia 6), Tomori 6, Hernandez 7; Bennacer 6, Pobega 5,5; Messias 7, Diaz 8 (8’st De Ketelaere 5,5), Rebic 6 (15’st Leao 7); Origi 7,5 (33’st Vranckx sv). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo Tourè, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Thiaw, Krunic. All. Pioli 7,5.

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Antov 4,5, Pablo Marì 5,5, Caldirola 5 (dal 9’st Carboni 5); Ciurria 6, Barberis 5 (1’st Ranocchia 7), Sensi 6,5 (22’st Bondo 6), Carlos Augusto 6; Pessina 6, Caprari 5,5 (22’st Gytkjaer 5,5); Mota Carvalho 5,5 (dal 9’st Petagna 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Valoti, Birindelli, Colpani, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino 5,5.

Di Gregorio 6 Incolpevole su tutti e quattro i gol, potrebbe far meglio giusto su Origi ma la conclusione è talmente potente da spaccare la porta

Antov 4,5 Buca l’approccio alla gara, sbaglia la posizione, sbaglia tecnicamente, affonda prima della nave

Pablo Marì 5,5 Parte in difficoltà su Origi, migliora con il passare dei minuti, il meno peggio lì dietro, ma non basta

Caldirola 5 Lasciare un metro a questo Brahim Diaz è un delitto, subire il raddoppio nel cuore dell’area la pena (9’st Carboni 5 Non va tanto meglio dei compagni di reparto, bucato da Messias sul terzo gol)

Ciurria 6 Fisicamente non può reggere l’impatto con Rebic, Theo Hernandez e Leao, prova a rifarsi nell’altra metà campo

Barberis 5 Non ha il passo per giocare questi match, purtroppo per lui l’assenza di Rovella si nota un bel po’. Infilato su tutti i lati (1’st Ranocchia 7 si toglie la soddisfazione del gol a San Siro con una splendida punizione e in generale dal momento dell’ingresso non si ferma mai)

Sensi 6,5 Comincia bene, anzi benissimo, con una classe che si nota anche su questo palco scenico dei sogni, suo ex stadio, ma perde carica nel secondo tempo (22’st Bondo 6 In metà tempo si rivede la stessa spia cinetica di Udine, ottimo segnale)

Carlos Augusto 6 Non sfigura sulla fascia sinistra di San Siro, solitamente molto ben frequentata. Ha anche una bella occasione da rete

Pessina 6 Sicuramente il più lucido in impostazione, lui che è tra i più esperti a certi livelli

Caprari 5,5 Ha qualche buona occasione, prova anche a concludere un paio di volte, troppo piano, troppo leggero, da rivedere con maggior convinzione (22’st Gytkjaer 5,5 Una sola palla giocabile e la cicca)

Mota Carvalho 5,5 Cerca qualche numero ma senza concretezza. Così lontano dalla porta è difficile anche per lui diventare incisivo (9’st Petagna 6 Cerca di tirare su la squadra ma la vede pochissimo)

Palladino 5,5 Non è un cattivo Monza, anzi si vedono le solite trame interessanti, semplicemente il Milan è più forte. La sua squadra soffre in modo evidente le assenze di Izzo e Rovella, lui prova a rappezzare con gente che purtroppo ha già dimostrato di non poter reggere certi palcoscenici. Meglio nel secondo tempo con i giovani.