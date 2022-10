Empoli-Monza, le pagelle: questa volta la magia non funziona

Empoli-Monza 1-0 (1-0)

Marcatori: pt 11’ Haas

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6 (16′ st Ebuehi 6), De Winter 6.5, Luperto 7, Parisi 6; Haas 7, Henderson 6 (34′ st Fazzini sv), Bandinelli 5.5 (34′ st Marin sv); Baldanzi 6 (16′ st Bajrami 6.5); Satriano 5.5, Destro 6.5 (24′ st Lammers 5.5). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti 6.5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Marlon 5 (1′ st Donati 6), Pablo Marì 6 (34′ st Barberis sv), Caldirola 6; Ciurria 5.5 (24′ st Birindelli 6), Rovella 5.5, Sensi 6, Carlos Augusto 6.5, Pessina 6 (14′ st Colpani 6), Caprari 6.5 (14′ st D’Alessandro 6.5), Gytkjaer 5.5. A disp.: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Valoti, Petagna, Machin, Ranocchia, Mota. All.: Palladino 6

Di Gregorio 7 Anche nell’azione del gol subito, peraltro reagendo ad un sospetto fuorigioco di Destro, salva due volte prima di venire bucato da Haas da posizione ravvicinata. Sfortunato nell’occasione, presente nella partita, come sempre

Marlon 5 Rientra dopo l’infortunio, viene schierato sul lato occupato da Izzo, non è proprio la stessa cosa. Deve trovare velocemente la condizione (1’st Donati 6 Più dinamico del compagno che sostituisce, prezioso su Baldanzi, anche se in un paio di occasione è superato)

Pablo Marì 6 Ormai è chiaro che in lui il Monza ha trovato il leader difensivo perfetto, anche con l’Empoli preciso e presente (34’st Barberis sv)

Caldirola 6 Sfortunato e anche un po’ goffo in occasione del gol, lavora su Destro e Satriano con risultati alterni

Ciurria 5.5 Meno brillante di altre uscite, iniziano a chiudergli la strada del rientro sul mancino e dovrà inventarsi qualcosa (24’st Birindelli 6 Si butta in area un paio di volte in una subisce una spinta che fa gridare al rigore. Comunque segnali positivi)

Rovella 5.5 Solita gara di sostanza macchiata dall’ingenuità e dal nervosismo nel finale che, espulso, gli farà perdere la sfida di San Siro con il Milan

Sensi 6 Considerato un centrocampo avversario così folto se la cava anche bene. In almeno un paio d’occasioni potrebbe essere più decisivo in rifinitura o conclusione al limite dell’area

Carlos Augusto 6.5 I suoi missili sono una delle fonti di pericolosità del Monza, manca la seconda rete consecutiva solo per questioni di centimetri

Pessina 6 Esce presto e fino a quel punto non combina moltissimo (14’st Colpani 6 Cerca lo spunto ma in Serie A serve qualcosina in più per diventare realmente pericoloso)

Caprari 6.5 A volte imprendibile nel gioco palla al piede, prova un paio di volte la conclusione senza troppa precisione (dal 14’st D’Alessandro 6.5 Utile per la sua abilità di saltare l’uomo, con un po’ di condizione in più sarà anche pericoloso)

Gytkjaer 5.5 Gliene danno poche, ne prende ancora meno. Cerca di farsi notare, ma senza supporto rischia di smarrirsi. Senza cambi, la gioca tutta

Palladino 6 La prima sconfitta in Serie A la subisce nello scontro diretto di Empoli, subendo un gol semicasuale e concedendo le migliori occasioni agli avversari, pur tenendo il pallino del gioco ed il controllo del campo. Ora viene il difficile, riscattarsi dopo l’entusiasmo iniziale