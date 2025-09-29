Lauren Crampsie è la nuova presidente dell’Ac Monza a stelle e strisce, Mauro Baldissoni è l’amministratore delegato. Dopo la ratifica della cessione dello scorso giovedì da parte di Fininvest, l’Assemblea dei soci della società biancorossa si è riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione del club. La nuova pagina targata Beckett Layne Ventures, di Brandon Berger e Crampsie, proprio nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni e sette anni dopo quel 2018 in cui la storia era cominciata. Presente e passato recente che si incrociano e il tempo dirà se l’intreccio “sarà romantico”.

Calcio Ac Monza Mauro Baldissoni – foto Ac Monza

Calcio, Ac Monza: il nuovo CdA e il Collegio sindacale

Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto, oltre che da Crampsie e Baldissoni, anche da Brandon Gabriel Berger; Kirk Galiani; Rocco Strazzella; Gianluca Iuliano; Fabrizio Ferrara.

Dopo la nomina di Baldissoni ad Amministratore Delegato, prendendo il testimone da Adriano Galliani, l’assemblea ha nominato anche il Collegio sindacale: Valeria Conti è presidente del Collegio Sindacale; Daniela Di Rienzo è Sindaco effettivo con Alessandra Passarelli; Manuela Patrizi, Sindaco supplente con Giulio Cerquozzi.

Calcio, Ac Monza: “Un caloroso benvenuto”

“Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende“, dice una nota della società.