L’Ac Monza da pochi giorni è a stelle e strisce, ma non dimentica la sua storia recente. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 89 anni, anche la nuova proprietà rappresentata dal fondo Usa Beckett Lynes Ventures ricorda Silvio Berlusconi, che con Fininvest aveva rilevato la società nel 2018 salendo dalla Serie C alla Serie A. Non manca anche il riferimento al motto berlusconiano, poi ripreso da Adriano Galliani e fatto scrivere anche negli spogliatoi a Monzello a futura memoria.

Calcio: il Monza ricorda Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno con il motto “Chi ci crede combatte”

“Nel giorno del suo compleanno, tutta la Grande Famiglia Biancorossa si stringe nel ricordo di Silvio Berlusconi. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince“.

Silvio Berlusconi era nato a Milano il 29 settembre 1936. È morto il 12 giugno 2023 all’ospedale San Raffaele.