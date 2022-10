Nominato il nuovo comitato di indirizzo e controllo di Cem Ambiente

L’assemblea dei soci, svoltasi giovedì 20 ottobre nella sede di Cavenago, ha votato all’unanimità i nuovi componenti del comitato di indirizzo e controllo di Cem Ambiente, che rimarranno in carica per i prossimi 3 anni. L’elenco comprende otto sindaci ed il rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza. Si tratta di Maurizio Bono del Comune di Arcore, Angela Comelli del Comune di Bellinzago Lombardo, Ermanno Zacchetti del Comune di Cernusco sul Naviglio, Andrea Fumagalli del Comune di Inzago, Alfonza della Torre del Comune Sulbiate, Paolo Gobbi del Comune di Vignate, Luca Ornago del Comune Villasanta, Luisa Salvatori del Comune di Vizzolo Predabissi e, per la Provincia di Monza e della Brianza, del presidente Luca Santambrogio.

Cem Ambiente: i complimenti del presidente di Cem Fulgione

Gli interessati hanno ricevuto i complimenti del presidente di Cem Alberto Fulgione e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il consiglio di amministrazione e della direzione della società, cui si è sommato un ringraziamento a chi ha fatto parte del comitato uscente. La finalità sarà ora la verifica dell’operato e l’indirizzo strategico delle scelte future, sia nell’ottica di individuazione che di condivisione delle decisioni che battono alle porte, in chiave di rappresentatività del territorio che l’utility copre con i suoi servizi.

Cem: presto l’ingresso dei soci Sordio e Tribiano

Contestualmente, il consiglio di amministrazione di Cem ha comunicato la proposta di un aumento di capitale, per l’ingresso in qualità di soci dei Comuni di Sordio e Tribiano, che diventerà effettivo dopo la formalizzazione da parte dell’assemblea straordinaria prevista in dicembre.