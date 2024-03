Elezioni a Monza e Brianza: intesa del centrodestra sui candidati di 21 comuni

E fanno 21: sono i comuni in cui il centrodestra di Monza e Brianza si presenterà compatto alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 a sostegno di un aspirante sindaco unitario. Dopo l’accordo firmato la scorsa settimana per le sei città sopra i 15.000 abitanti, ovvero Agrate, Besana, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano e Muggiò, la coalizione ha trovato la quadra in quindici paesi più piccoli.

L’elenco dei candidati, tra cui nove primi cittadini uscenti, è stato firmato venerdì 29 dai segretari provinciali di Forza Italia Luca Veggian, di Fratelli d’Italia Roberto Ceppi, della Lega Andrea Villa e dell’Udc Giuseppe Degradi.

Elezioni a Monza e Brianza: i candidati del centrodestra

Ad Aicurzio correrà Matteo Baraggia, a Barlassina Paolo Vintani, a Bellusco Maurizio Mauro, a Bernareggio Cinzia Longhi, a Burago Molgora Angelo Mandelli, a Camparada Mariangela Beretta, a Caponago Mauro Pollastri, a Cavenago Vincenzo Morena, a Cornate d’Adda Fabio Quadri, a Correzzana Marco Beretta, a Mezzago Massimiliano Rivabeni, a Misinto Matteo Piuri, a Roncello Cristian Pulici, a Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi e a Villasanta Gianbattista Pini.

Mancano ancora all’appello dieci comuni: gli incontri alla ricerca di una intesa, affermano dalle segreterie dei partiti, riprenderanno martedì 2 aprile. Dei 31 centri della Provincia di Monza in cui si voterà 18 sono governati dal centrodestra e 13 dal centrosinistra.