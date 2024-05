Elezioni a Lesmo: Sara Dossola punta su competenza e cuore per governare ancora

Competenza, inclusione cuore. Sono questi gli elementi che mettono in campo Lesmo Amica e la sua portabandiera Sara Dossola, che ha presentato la sua lista venerdì 10 maggio sera in sala consiliare a Lesmo, con anche qualche novità nel programma rispetto a quello di due anni fa, quando la civica di centrosinistra era guidata dall’ex sindaco Francesco Montorio.

Elezioni a Lesmo: Sara Dossola e lo sguardo sul sociale

“Abbiamo costruito il nostro programma con tavoli aperti ai cittadini per ascoltare le loro idee – ha detto Dossola –.Negli ultimi due anni abbiamo fatto tante cose sempre con estrema trasparenza e correttezza. Abbiamo scelto come slogan “Vivere bene a Lesmo” e l’abbiamo declinato nei diversi ambiti”. Un’attenzione particolare l’ex assessore lo rivolge soprattutto al sociale “mettendo in campo il massimo impegno per i bisogni dei cittadini e facendo rete con le associazioni del territorio. Proseguiamo nella riqualificazione degli alloggi comunali di Gerno e Peregallo in parte vuoti perché erano inagibili, puntiamo su politiche per favorire le giovani coppie e la natalità, oltre a un’attenzione particolare per gli anziani. In ambito scolastico vogliamo che il nostro istituto comprensivo, che è un’eccellenza possa rimanere tale e migliorarsi”.

Elezioni a Lesmo: Sara Dossola e la biblioteca in piazza Dante

Restano poi diversi i temi di attualità come Pedemontana, per la quale Lesmo Amica monitorerà i cantieri prossimi alla partenza, gli interventi di riqualificazione del territorio e la realizzazione di ciclopedonali in via Ratti e per collegare Peregallo alla stazione di Biassono. La vera novità riguarda due cavalli di battaglia di Lesmo Amica ossia piazza Dante e la biblioteca.

Ad annunciarla è stato Federico Mistò che ha parlato dell'”idea di sviluppare la biblioteca e piazza Dante nello stesso comparto accogliendo una delle proposte arrivate dai nostri tavoli partecipativi”. Mentre sull’ex asilo Ratti che doveva diventare una mediateca con un centro civico per il paese ora si profila una riqualificazione senza specificare la sua destinazione.