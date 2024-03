Tech tour di Assolombarda: studenti di Desio alla Hydro Extrusion di Ornago

Studenti del terzo anno dell’Istituto Tecnico di Desio ospiti a Ornago di Hydro Extrusion Italy, parte del norvegese Norsk Hydro, per il “Tech-Tour” previsto all’interno della Giornata della Tecnologia organizzata da Assolombarda.

Tech tour di Assolombarda: gli studenti hanno visitato l’impianto in attività e il laboratorio del controllo qualità

I ragazzi hanno visitato l’impianto di estrusione in piena attività e il relativo laboratorio dedicato ai controlli di qualità, che ha permesso di condurre alcuni test di durezza e trazione su alcuni campioni in alluminio.

Hydro Extrusion Italy è leader nel settore dell’alluminio a basse emissioni di carbonio e delle energie rinnovabili e in questo modo ha confermato anche l’impegno nel promuovere progetti di alternanza scuola lavoro.

Hydro Extrusion – Scuola Desio Tech Tour Assolombarda

Tech tour di Assolombarda: Hydro Extrusion e il progetto #NEXTGeneration

L’impegno sui criteri di “Environmental, Social, Governance” si traduce nel progetto #NEXTGeneration, lanciato nel 2022, che ha previsto l’inclusione di giovani studenti, neo-diplomati e laureati all’interno dell’azienda, con l’opportunità di stage per mettere in pratica le conoscenze acquisite in un ambiente industriale.

Per alcuni tirocinanti, il percorso di stage si è concluso con un inserimento a contratto in azienda per una effettiva continuità tra percorso formativo e lavorativo.