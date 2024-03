Tech Tour di Assolombarda: i ragazzi delle Canossiane alla scoperta di Nokia a Vimercate

I ragazzi di terza superiore di scienze applicate della Canossiane di Monza sono andati alla scoperta di Nokia e i suoi laboratori a Vimercate mercoledì 6 marzo grazie al Tech Tour organizzato da Assolombarda. Una bella mattinata per 23 giovanissimi che hanno potuto apprezzare da vicino il settore della ricerca e sviluppo della multinazionale specializzata nella costruzioni di apparecchiature per la telecomunicazione, dopo essere stata un leader indiscusso tra la fine degli anni ’90 e primi 2000 nella vendita dei telefonini. Gli allievi per capire come funzioni la ricerca e sviluppo alla Nokia hanno anche provato a lavorare in squadra per imballare un uovo che non si sarebbe dovuto rompere cadendo da oltre cinque metri di altezza.

Tech Tourdi Assolombarda tra 1500 studenti e 62 imprese

Questo incontro è stato reso possibile grazie ad Assolombarda che ha coinvolto 62 imprese e oltre 1500 studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte di 36 scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi. Sono questi i numeri del Tech Tour, l’iniziativa di Assolombarda per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze l’innovazione, le tecnologie, i progetti di transizione digitale che le aziende stanno sviluppando. Fattori questi che, nel lungo periodo, possono impattare positivamente sui prodotti e sui processi produttivi a beneficio dell’intero tessuto socio-economico.

Per i giovani entrare nelle imprese è un’esperienza unica per vedere da vicino l’evoluzione del sistema produttivo e per incoraggiare lo sviluppo delle competenze legate alle nuove frontiere della tecnologia, del digitale e della sostenibilità.

Promuovere l’istruzione tecnico-scientifica e le opportunità di formazione nei settori ad alta tecnologia, oltre a orientare i giovani verso le professioni più ricercate, è l’obiettivo che Assolombarda si propone con il Tech Tour.

Tech Tour di Assolombarda per costruire il futuro dei giovani

Un’iniziativa che si inserisce in un discorso strategico molto più ampio volto a ridurre il mismatch tra competenze ricercate dalle imprese e quelle oggi disponibili nel mercato del lavoro. Un’emergenza che sta creando criticità alle imprese in termini di sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e che rischia di rallentarne la competitività. Le aziende brianzole coinvolte sono state: A. Agrati; Alfa Laval; Bausch & Lomb IOM; Eitowers; Elesa; Hydro Extrusion Italy; Nokia Solutions and Networks Italia; Project Automation; Rovagnati; SAP Italia; Schindler; SOL Group; STMicroelectronics; VELP Scientifica. Mentre le scuole brianzole che hanno preso parte sono state: Collegio Villoresi di Monza; IIS Europa Unita di Lissone; IIS Mapelli (Monza; IIS Einstein (Vimercate);; ITI Pino Hensemberger (Monza); ITI Fermi (Desio); Istituto Maddalena di Canossa (Monza); IIS Mosè Bianchi (Monza).

Da oltre vent’anni, Assolombarda è a fianco delle istituzioni scolastiche attraverso numerose iniziative di orientamento dedicate ai giovani per la costruzione del proprio percorso formativo e professionale. In particolare, i progetti e le attività come il Tech Tour sono indirizzate alla conoscenza dei settori produttivi e delle professioni aziendali, alla promozione della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità, all’approfondimento delle nuove competenze e degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.