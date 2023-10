Regione a Monza per le imprese: un Masterchef per l’artigianato, 34 milioni per le filiere

Il lavoro c’è, mancano i lavoratori disponibili per un’occupazione, stabile e ben retribuita, nell’artigianato e nell’edilizia. La scarsità di personale specializzato è così sentita che c’è chi pensa a una trasmissione televisiva sul tipo Masterchef, dimostratasi un grande volano per promuovere le attività legate alla ristorazione. L’ipotesi, scherzosa, ma non troppo, è appunto quella di avere un Masterchef dedicato al mondo dell’artigianato.

Regione a Monza per le imprese: in Villa reale la terza tappa di un road show promosso dall’assessore Guido Guidesi

Anche di questo si è parlato martedì mattina in Villa Reale, durante l’incontro sul tema «Lombardia. La Regione per le imprese. Artigianato ed edilizia, un futuro da costruire». L’appuntamento, organizzato da Regione Lombardia e da Il Sole 24 Ore, costituiva la terza tappa di un road show promosso dall’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, per definire le strategie relative a comparti fondamentali il sistema economico della nostra Regione, e non solo.

Per quanto riguarda il «clone» di Masterchef per gli artigiani, Guidesi ha specificato come si «tratti di un’idea che stiamo diffondendo. Bisogna trovare un modo per avvicinare i giovani al mondo del lavoro».

Regione a Monza per le imprese: un bando da 34 milioni di euro

In Lombardia le imprese artigiane sono 235mila. Lo stesso Guidesi ha illustrato le ultime novità in tema di sostegno alle filiere. Un bando da 34 milioni di euro, per esempio, è dedicato in maniera specifica al sostegno delle capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese.

«La strada intrapresa da un anno – ha sottolineato l’assessore regionale – è orientata al concetto di filiere, ovvero al consolidamento dei rapporti tra mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi per la creazione di veri ecosistemi. La parola chiave, dunque, è progettualità in un lavoro a sistema».

Regione a Monza per le imprese: digitalizzazione e intelligenza artificiale

L’evento di martedì mattina ha dato modo agli intervenuti, tutti responsabili delle associazioni imprenditoriali del settore edile e del comparto artigiano, di spaziare a tutto campo su argomenti di grande attualità: dalla formazione, all’innovazione tecnologica, dalla necessità di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, alla diffusione della digitalizzazione e all’affermarsi dell’intelligenza artificiale.

«La digitalizzazione – ha sottolineato Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Imprese Lombardia – fa ormai parte del nostro quotidiano. L’intelligenza artificiale è la logica conseguenza della digitalizzazione. Da anni, noi mandiamo i nostri giovani nelle scuole a spiegare cosa sia l’artigianato: otto su dieci di questi giovani sono laureati».