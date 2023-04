BT Group di Lesmo per la prima volta al Salone del Mobile, stand da 200 metri quadrati

BT Group di Lesmo, storica realtà made in Brianza del settore nell’ambito della schermatura solare, sarà presente per la prima volta al Salone Internazionale del Mobile che si terrà a Milano dal 18 al 23 aprile. BT sarà nello stand D41-E42 del Padiglione 14 del Salone, in uno spazio di 200 metri quadrati, che accoglierà le ultime novità di prodotto. Come C.O.D.E – Customized Outdoor Design Experience progetto di BT Group, ideato in collaborazione con l’architetto Ivo Pellegri, “il rivoluzionario sistema capace di adattarsi agli scenari circostanti grazie alla sua totale personalizzazione e flessibilità di sviluppo, senza rinunciare al comfort e alla privacy” dice la società.

Aristide Radaelli, CEO di BT Group commenta: «Per il nostro debutto al Salone del Mobile abbiamo scelto il nostro progetto più innovativo, pensato per essere totalmente personalizzato. L’estrema flessibilità e customizzazione di questo prodotto, ideale per ogni tipo di contesto, permette di restituire all’architetto il ruolo chiave nella progettazione degli spazi esterni e interni, dando un ventaglio di possibilità personalizzabili e calibrate sui bisogni specifici».

BT Group: “tramite l’innovativo stand espositivo darà risalto ai plus tecnici ed estetici delle strutture esterne nonché all’estrema versatilità di impiego delle numerose soluzioni nel mondo dell’outdoor”. Previste, lungo il percorso espositivo, “soluzioni estetiche originali che creeranno scenari suggestivi”. Lo stand ospiterà anche “le nuove ed eleganti soluzioni di arredo per rendere confortevole le aree esterne”.

“Essere presenti come espositori all’interno della fiera di riferimento per eccellenza del mondo del mobile è un’importante conferma dei grandi passi avanti fatti dalla nostra azienda. Abbiamo deciso di presentarci al pubblico con uno stand molto ampio al fine di rendere visibile le numerose tipologie di soluzioni che BT Group da anni realizza e progetta su misura per la propria clientela” conclude Aristide Radaelli, CEO di BT Group.