Per un fine settimana lungo “Tra le nuvole” non c’è che pensare alla Brianza? Bizzarrie. Anzi, di più: Bizzarro festival, quello organizzato alle soglie della provincia di Monza e Brianza, a Casatenovo, da Play juggling e dall’associazione che gestisce il quasi omonimo Spazio Bizzarro – Circo contemporaneo. Associazione che, appunto, si chiama “Tra le nuvole”.

L’appuntamento è fissato a partire da venerdì 31 maggio proseguendo poi sabato e domenica 1 e 2 giugno, quando l’area di via Garibaldi 5 si riempirà di spettacoli circensi, food truck e dj set ogni sera.

Un weekend tra le nuvole con il “Bizzarro festival”: l’esordio

L’esordio è fissato per venerdì 31 alle 18 con Daigoro, spettacolo di strada, mentre alle 20.30 sarà il turno di Cie Rasoterra in un duo comico acrobatico. A seguire il concerto di Dona Flor con la voce di Cecilia Fumanelli. A seguire, di set di Federico F.

Il primo giugno si parte al mattino con il laboratorio di circo fissato alle 11.30. Alle 14.30 giocoleria e non solo con il Duo Quizas e alle 15.30 Piti Peta Hofen, “poesia estrema e circo frenetico”, cui farà seguito alle 17.30 l’acrobazia comica al trapezio di Jenny Pavone. Alle 18.30 concerto del coro Wildflowers, mentre alle 21.15 arriva l’anteprima nazionale dello spettacolo “Petroleo“, cioè il racconto apocalittico (e circense) “degli ultimi due difensori del petrolio e della plastica sulla Terra”. Chiusura di giornata affidata a Ordigno night.

Un weekend tra le nuvole con il “Bizzarro festival”: il gran finale

E poi il 2 giugno: ancora laboratorio di circo alle 11.30 e poi le repliche di Daigoro (14.30 e 18.30) e di Piti Peta Hofen (alle 15), mentre alle 16.30 è il turno di Draghi e Cremonesi con giocolerie e magie per viaggiare sulle orme di Marco Polo con il “pronipote” dell’esploratore e quello di Gengis Kan. Alle 20, seconda opportunità di assistere a “Petroleo” di Andrès Torres Diaz & Gonzalo Fernández Rodriguez. “A cosa assisterete? Ammirerete due esseri umani completamente ossessionati dalla loro ricerca, che verranno soggiogati da migliaia di anelli da giocoleria”. Chiusura del festival affidata al dj set di Vosm. Gli spettacoli sono in parte gratuiti e in parte a pagamento, tutte le informazioni sul sito del festival.