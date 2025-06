Suoni Mobili in Brianza: la carovana estiva parte da Cesano Maderno, concerti e visite

La lunga, lunghissima carovana estiva dei Suoni mobili si mette in moto. Torna l’appuntamento con la rassegna promossa dal Consorzio Villa Greppi e diretta dall’associazione Musicamorfosi, ancora una volta con la media partnership del Cittadino.

Suoni Mobili in Brianza: i concerti di venerdì 27 giugno a Cesano Maderno

Dopo il doppio appuntamento di anteprima, l’esordio è in programma venerdì 27 giugno, a Cesano Maderno, dove viene proposto “una serata in equilibrio tra classica e jazz” promossa da Agenzia InnovA21, associazione no profit nata nel 2005: alle 19.30 e alle 20.30, rispettivamente nella Chiesina degli Angioli Custodi e nella Loggia di Palazzo Arese Borromeo, si esibirà il Quartetto Rilke, “che in occasione del primo concerto eseguirà musiche di Silvia Colasanti (Aria) e Mozart (Quartetto “milanese” K156 in Sol maggiore) e nel secondo una composizione di Luigi Boccherini (Quartetto G213 in La maggiore)”. Protagoniste le violiniste Giulia Gambaro e Giada Visentin, la violista Giulietta Bianca Bondio e la violoncellista Marina Pavani, “che condividono la passione per la musica da camera ma allo stesso tempo dedicano una particolare attenzione alla pluralità dei linguaggi musicali, si sono già fatte apprezzare a livello nazionale e internazionale, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il prestigioso titolo Ensemble dell’anno 2023 de Le Dimore del Quartetto”.

Musica Suoni Mobili Il sassofonista Raffaele Fiengo © Maurizio Anderlini

Alle 21.30 nella Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo spazio alle sonorità jazz del Raffaele Fiengo Quartet, “il cui leader è un talento emergente della nuova scena nazionale – scrive Musicamorfosi – ed è stato selezionato nell’ambito della rassegna Prodjgi dedicata alle giovani promesse del jazz tricolore. Il repertorio del gruppo comprende prevalentemente brani originali del leader, fortemente influenzati esteticamente dal jazz della scena contemporanea di New York, e da rivisitazioni e arrangiamenti di movimenti e sonate provenienti da compositori del ’900, da Vincent Persichetti a Bèla Bartòk fino Arthur Honneger. Nel suo insieme, il quartetto (completato da Massimiliano Cameroni al pianoforte”.

Suoni Mobili in Brianza: nel weekend appuntamenti a Monticello, Vimercate, Cremella

Suoni Mobili prosegue sabato 28 giugno (19.30) a Monticello Brianza per il concerto dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, che eseguirà musiche di Monteverdi, Malipiero e Rota, preceduto da una visita visionaria di Villa Greppi (18). Domenica 29 giugno a Vimercate riflettori puntati alle ore 11.30 sulla fisarmonicista svizzera Lea Gasser. Prima del live è in programma una visita visionaria dedicata alla Monaca di Monza, tutto nel centro culturale di via Santa Marta 20, un ex monastero. Poco dopo, alle 17, Lea Gasser “farà vibrare la sua fisarmonica anche al Bosco delle Querce di Seveso e Meda e la sua esibizione sarà preceduta da un racconto itinerante nel bosco, un viaggio nella storia e nella memoria in cui si mescolano elementi del passato e del presente, scritto da Andrea Taddei con la voce di Davide Scaccianoce”.

Ancora a Vimercate, all’oratorio dell’Immacolata di Villa Sottocasa, sempre domenica 29 giugno, per una visita guidata e il doppio miniset (17.30 e 18) di Luisa Briguglio, giovane artista messinese (vincitrice lo scorso anno del Premio Ethnos Generazioni). Il primo weekend si conclude domenica sera a Cremella, all’oratorio di piazza Don Caccia (21.30) ancora con Luisa Briguglio che con il chitarrista e compositore Luke Darlinson darà vita a un concerto con il suo nuovo progetto, Trovatura, in uscita il prossimo autunno.