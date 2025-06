Monza: ecco la Grande prosa del teatro Manzoni 2025-26

Otto spettacoli legati tra loro da uno speciale “fil rouge”: il rapporto tra verità e finzione, tra realtà e sogno con una forte componente meta-teatrale. In scena nomi tra i più conosciuti del panorama nazionale e titoli che fondono riflessione e quel senso di leggerezza “calviniana” che non è mai superficialità. Si preannuncia così la nuova stagione della “Grande Prosa” del teatro Manzoni di Monza, gestito dal 2014 dall’azienda speciale di formazione Scuola Paolo Borsa, che si aprirà il 17 ottobre.

Monza: gli spettacoli della Grande al teatro Manzoni

«Sono molto soddisfatta di questo cartellone – ha spiegato la direttrice artistica Paola Pedrazzini – il teatro è un bene culturale e le proposte devono essere di alta qualità, per un pubblico pronto a dialogare e a crescere». Il primo spettacolo in programma è “Magnifica presenza” scritto da Ferzan Ozpetek con Tosca d’Aquino. Dal 14 al 16 novembre tornerà al Manzoni Silvio Orlando che sarà protagonista di “Ciarlatani”. Un mese dopo, dal 12 al 14 dicembre, Gianfelice Imparato interpreterà “Il medico dei pazzi”, celebre testo di Eduardo Scarpetta, adattato e diretto da Leo Muscato. A gennaio, dal 23 al 25, sarà la volta del “Malato immaginario” con Tindaro Granata. Un momento di profonda riflessione con il “Mein Kampf” che sarà portato in scena da Stefano Massini dal 6 all’8 febbraio. Marzo si rivelerà un mese al femminile. La regista Serena Sinigaglia sarà protagonista con due interessanti testi: “Lisistrata” dal 13 al 15 con Lella Costa e “L’Empireo” dal 27 al 29 con ben diciassette attrici donne in scena in una commedia ambientata nel Settecento ma tristemente attuale. Chiusura in musica dal 17 al 19 aprile con “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità” di e con Mario Perrotta. Un omaggio a Domenico Modugno attraverso un viaggio nell’Italia che viveva il suo boom economico.

Monza: gli abbonamenti per teatro Manzoni 2025-26

È possibile riconfermare il proprio abbonamento o acquistarne uno nuovo dal 18 al 26 luglio e, dopo la pausa estiva, dal 3 al 27 settembre. Tutte le informazioni sono presenti sul rinnovato sito del teatro www.teatromanzonimonza.it o telefonando allo 039.386500. Per permettere al pubblico di scegliere la propria programmazione sono previste formule flessibili di abbonamento. Nella passata stagione il teatro Manzoni (779 posti) ha accolto 19.124 spettatori: 14.712 per il cartellone principale e 4.127 per gli otto spettacoli della rassegna Teatro Scuola. I quattro spettacoli della rassegna Teatro Piccolo Così hanno ospitato 285 spettatori. «Abbiamo avuto un’ottima risposta dal pubblico giovane – ha rilevato l’assessora alla cultura Arianna Bettin– e molti sono stati gli spettatori provenienti da fuori città». Ottimi risultati per i corsi di critica teatrale per gli adulti (27 iscritti, tra i 40 e i 65 anni) e per i giovani con 75 studenti provenienti da dieci istituti scolastici tra Monza, Vimercate e Seregno.