Medaestate 2025: al via il 7 giugno, arrivano anche le SuperMotard

Ecco Medaestate 2025: aumentano le occasioni per stare insieme nel ventaglio di proposte promosso dal Comune.

Alla terza edizione, “Inclusione IN Movimento”, rassegna dedicata ai temi dell’inclusione e della disabilità, si apre con Atletica in festa (7 giugno), proseguendo con diversi appuntamenti in compagnia di tante realtà sportive: cena insieme (12 giugno), torneo di calciotto “Io vivo nella possibilità” (14 giugno), concerto AllegroModerato “Inband” (25 giugno ), Faun Cup (28 giugno), raduno della nazionale italiana U23 di basket in carrozzina (dal 15 al 20 luglio), mostra d’arte contemporanea di dipinti realizzati da giovani artisti autistici (dicembre).

Medaestate 2025: prima assoluta per il Summer motor festival

Domenica 15 giugno – Summer motor festival: una prima assoluta, gara esibizione di SuperMotard in un percorso cittadino che si snoderà tra le vie Gagarin, Piave, Indipendenza. Un pomeriggio pieno di adrenalina, grazie alla collaborazione con Bosozoku Motor Life che si concluderà con un aperitivo in musica.

Domenica 22 giugno, Welovemeda al centro sportivo: dalle 12 alle 24, music festival di divertimento, musica di altissima qualità, per tutti, con un occhio di riguardo ai giovani artisti.

La Consulta Meda-Giovani rinnova la sua presenza durante l’estate, proponendo per sabato 28 giugno un’intera giornata all’insegna dello sport, cui protagonista sarà, ancora una volta, il torneo di beach volley. Non solo, saranno di scena anche durante gli eventi “Summer Motor Festival” e “Young Summer Art Fest”.

Medaestate 2025: le vasche in centro

Con l’estate ritornano le serate del mercoledì, un appuntamento fisso, a partire dal 25 giugno fino al 30 luglio, nell’area pedonale, nel percorso che si snoda a partire da piazza Municipio, corso Matteotti, via Solferino, via Cialdini e piazza Cavour. Ad accogliere il pubblico, tanto divertimento, svago, spettacoli di danza e magia, musica, dj set, laboratori ed esibizioni.

Ad allietare i caldi mercoledì estivi, stand gastronomici con menù a tema in piazza Cavour, a cura del Gruppo Alpini Meda. Imperdibile il concerto di Gionnyscandal in programma mercoledì 30 luglio. Gli spettacoli per bambini e famiglie sono in programma, a partire dal 4 luglio, tutti i venerdì di luglio, alle 21, nel cortile del municipio e la sala civica “Radio”. E poi torna lo Young Summer Art Fest, edizione 2025, il 23 luglio.

Medaestate 2025: la musica di La Cittadina e Santa Cecilia

E la musica? La banda La Cittadina è in concerto in Villa Traversi il 19 giugno, la Santa Cecilia il 6 giugno nel cortile comunale. Torna quest’anno la Sagra del pesce nei weekend dal 28 giugno al 14 luglio al centro sportivo di via Icmesa.

Medaestate 2025: il Palio dei Ragazzi

A preannunciare l’arrivo dell’estate, la presentazione del Palio dei Ragazzi, giunto alla 48° edizione e in programma a settembre: il 6 presentazione Palio e giochi, il 7 gara macchinine, l’8 festa patronale e spettacolo pirotecnico, 9-10-11-12 giochi, il 13 serata in oratorio, è il 14 settembre, sfilata, scenetta e proclamazione vincitore.