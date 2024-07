“Suoni mobili” 2024: da Monza a Seregno a suon di tango

Prosegue senza soste la rassegna “Suoni Mobili”, progetto diretto da Musicamorfosi, promosso dal Consorzio Villa Greppi e con il Cittadino media partner.

“Suoni mobili” 2024: Milano e Cesano Maderno

Giovedì 11 luglio a Milano, l’Orchestra Canova diretta da Enrico Saverio Pagano porta la “Classic Guerrilla” per il Municipio 3. Un Magic Mini Bus trasporterà la musica classica tra i quartieri, con concerti gratuiti a ogni fermata. Le prove saranno aperte al pubblico presso l’auditorium Cerri.

La sera, a Cesano Maderno, Paola Fernandez Dell’Erba e Hernan Fassa eseguiranno “Balada para mi muerte e altri tanghi sacri” presso la chiesa di Sant’Anastasia. Questo concerto celebra le opere di Astor Piazzolla, tra cui “Libertango” e “Oblivion”.

“Suoni mobili” 2024: Monza, Carate Brianza e Seregno

Venerdì il roseto della Villa Reale di Monza ospita “Astral Astor”, un concerto che vede protagonisti l’Orchestra Canova e il fisarmonicista Simone Zanchini. Il programma include musiche di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, ideale per un ascolto rilassato al tramonto.

Sabato sarà ricco di appuntamenti, ancora di più rispetto alla scorsa settimana, con addirittura due eventi a Monza: alle 10.45 una visita culturale alla Cappella reale con il Fai Monza, seguita da “Mantici Astrali” con Simone Zanchini e Roberto Olzer. A Carate Brianza, Villa Cusani Confalonieri ospita “La Custode dell’Anima” con Luciana Elizondo, seguita dalla “Cena in Bianco” e una “Silent Disco Techno Barocca”. La serata si conclude con “Tango Rinascimentale” di Elizondo e Juan Josè Francione. A Seregno, nella chiesa di Sant’Ambrogio, “Spiritual Studies” con Lorenzo Zandonella Callegher all’organo, seguito dal “Fabrizio Bosso Spiritual Trio”, un omaggio alla musica nera.

“Suoni mobili” 2024: la nuova settimana

Sempre a Seregno, lunedì 15 luglio, presso il Santuario della Madonna, “Blues Studies” con Lorenzo Zandonella Callegher e, a seguire, il concerto di Karima e Alberto Marsico che esploreranno il gospel, spiritual, jazz e soul. Martedì 16, nella chiesa di Sant’Anastasia a Villasanta, Roberto Olzer aprirà la serata con una rilettura della colonna sonora di “Interstellar” di Hans Zimmer. Seguirà “Figli di un Dio Minore” con il Quartetto Quartini e il Rejoice Gospel Choir, eseguendo “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet” di Gavin Bryars, un percorso musicale emozionante che unisce tradizione e innovazione.

Con un giorno di pausa mercoledì, poi si torna a Lugano, al Lac, con Ginger Brew” al parco Ciani, mentre lo stesso giorno tappa a Sirtori in Brianza con il brianzolo Rejoice gospel choir in concerto dalle 21.30 alla chiesina dell’Assunta.