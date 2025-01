Torna un appuntamento di grande richiamo per gli amanti del cantautorato italiano: l’omaggio musicale a Fabrizio De Andrè a 26 anni dalla scomparsa, organizzato a Osnago. Dopo qualche anno di pausa, torna la proposta, ora a cura del progetto De Andrè 2.0 con il Comune, la direzione artistica del Bloom e la collaborazione di Arci La Lo.Co., in programma sabato 11 gennaio alle 21.30 al centro polifunzionale di via Matteotti che porta il nome del genovese. È l’edizione numero 19 dell’evento organizzato per la prima volta nel 2003.

Sulle note di Faber: a Osnago ritorna l’omaggio a Fabrizio De Andrè, i protagonisti

“Il repertorio spazia dai grandi classici di Faber ad alcune melodie meno conosciute, una completa immersione nella musica e nelle parole di Fabrizio de Andrè”. La band è composta da Fabrizio Pollio voce e chitarra, Teo Manzo voce e chitarra, Giuseppe Magnelli chitarre, Mamo Iodrums alla batteria, Eros Paolini al basso. In apertura l’Orchestra Junior della Scuola Suzuki di Osnago.

Biglietti online a 12 euro più prevendita, 15 euro in cassa. Apertura biglietteria alle 20.