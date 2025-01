Volata finale nella corsa al ruolo di “Velina bionda” sul bancone della trasmissione tv Striscia la notizia. Da martedì 28 gennaio le brianzole Sofia Derivi di Cesano Maderno e Miriana D’Agostino di Vimercate si giocano un posto nella finalissima di giovedì, quando sarà eletta la velina bionda e per la prima volta sarà scelta dal pubblico. Sfidano la pugliese Simona Frascaria da San Giovanni Rotondo e la molisana Nausica Marasca di Campobasso.

Striscia la Notizia: l’appello della vimercatese Miriana, in gara il 28 gennaio

Ecco quindi che le candidate fanno appello ai concittadini. “Cari Vimercatesi, martedì 28 gennaio avrò la semifinale per diventare velina bionda di Striscia La Notizia. È un’opportunità importante per me, e il vostro sostegno farà la differenza! Portiamo in alto il nome di Vimercate! Vi ringrazio di cuore per tutto il supporto e l’affetto. Conto su di voi!“, ha scritto Miriana D’Agostino sui social facendo leva sull’orgoglio vimercatese.

Striscia la Notizia: la scuola di danza sostiene Sofia

Per Sofia Derivi sempre sui social si è mobilitata, oltre alla famiglia, anche la scuola di danza che frequenta, la Ms Dance Factory di Rho. Per lei anche la sfida di affermare la sua “cesanesità“: la trasmissione comunica che è di Desio, dove è nata, lei al Cittadino aveva raccontato di essere orgogliosamente di Cesano Maderno.