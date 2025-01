Sovico, una foto del calendario della Pro Loco strappa applausi in Irlanda: l’autore è Stefano Alberti

Una bellissima foto di Doe Castel all’alba finisce sul calendario della Pro Loco di Sovico e l’immagine scattata da Stefano Alberti è ripresa dalla rivista irlandese “Donegal Living” che celebra l’“italian calendar”. Miete successi oltre confine l’iniziativa annuale promossa da Pro Loco Sovico che, grazie al contributo di molti cittadini appassionati di fotografia, celebra mese per mese le bellezze naturalistiche della zona, ma anche del mondo intero. I luoghi visitati dai sovicesi vengono immortalati in fotografie che poi vengono spedite a Pro Loco, che realizza con esse il calendario, poi distribuito.

Pro Loco: l’immagine è stata ripresa dalla rivista “Donegal Living”

Quest’anno, un’immagine che celebra una bellezza irlandese è entrata a far parte dei 12 mesi di Pro Loco (nello specifico, agosto) e la notizia è stata ripresa da una rivista irlandese. Una soddisfazione per l’autore dello scatto e per Pro Loco. «A beautiful photo of Doe Castle ad dawn, taken in a morning in october 2023 by italian photographer Stefano Alberti during a visit to Donegal, is featuring in the new calendar produced by the city of Sovico, near Milan» scrive la giornalista, che sottolinea la bellezza della foto panoramica e riporta in pagina il calendario di Pro Loco Sovico.