Seregno, “Ville Aperte in Brianza” apre le porte della biblioteca capitolare: è un tesoro di cultura

Una biblioteca che costituisce un tesoro nel cuore della Brianza, probabilmente meno conosciuta di quanto meriterebbe. Stiamo parlando della capitolare che, a Seregno, al piano superiore della basilica San Giuseppe, è intitolata a Paolo Angelo Ballerini, arcivescovo di Milano impedito nella presa di possesso dell’arcidiocesi e poi vissuto per un trentennio nell’allora borgo locale, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1897.

Capitolare: nuove visite guidate previste domenica 29 settembre

Un momento di una delle visite dell’ultimo fine settimana

Dopo il successo delle visite programmate domenica 22 settembre, nel contesto di “Ville Aperte in Brianza”, manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza, la biblioteca tornerà ad aprire le sue porte domenica 29 settembre.

Capitolare: le studentesse dell’istituto Bassi attendono i visitatori

Le studentesse con il conservatore Carlo Mariani ed il dirigente Luigi Sabino

Gli appuntamenti in calendario sono tre, alle 15, alle 16 ed alle 17. I visitatori troveranno ad accoglierli le studentesse delle classi 4AT e 4BT dell’indirizzo turistico dell’istituto Bassi di via Briantina, diretto da Lugi Sabino, opportunamente preparate da Ernico Mariani, docente del plesso e collaboratore della capitolare e del suo conservatore Carlo Mariani. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito www.villeaperte.info.