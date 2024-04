Seregno, via alla macchina organizzativa del concorso “Tributo a Elsa Pozzoli”

La macchina organizzativa della sesta edizione del concorso pianistico internazionale per giovani “Tributo a Elsa Pozzoli”, manifestazione promossa dal Comune di Seregno, ha già acceso i suoi motori. A pochi mesi di distanza dalla quinta edizione, svoltasi nello scorso settembre, la giunta amministrativa ha infatti approvato il bando ed il quadro finanziario dell’iniziativa, che sarà ospitata sabato 26 e domenica 27 ottobre da “L’Auditorium” di piazza Risorgimento e tornerà così ad avere un suo percorso autonomo dal concorso più prestigioso e famoso, quello intitolato ad Ettore Pozzoli, che invece continuerà ad essere calendarizzato negli anni dispari.

Concorso: quattro le categorie previste

Quattro sono le categorie previste: la A comprenderà i nati nel 2017 e nel 2018, la B i nati tra il 2014 ed il 2016, la C i nati tra il 2011 ed il 2013 e la D i nati tra il 2008 ed il 2010. Ciascun candidato potrà iscriversi soltanto ad una categoria: è ammessa l’iscrizione ad una categoria superiore a quella di appartenenza, qualora l’interessato ritenga che il proprio livello di preparazione lo consenta. Le domande andranno presentate, attraverso il sito internet www.concorsopozzoli.it, entro la scadenza di mercoledì 31 luglio. Sempre entro questa data, i pianisti dovranno inviare anche una registrazione video, che documenti l’esecuzione del programma richiesto per la categoria cui si desidera accedere.

Concorso: lavorerà una giuria di respiro internazionale

Una giuria di respiro internazionale selezionerà poi i video e deciderà quali saranno i concorrenti che potranno essere protagonisti della prova finale. Quest’ultima vedrà esibirsi sabato 26 ottobre le categorie C e D e domenica 27 ottobre, in mattinata, le categorie A e B. Nel pomeriggio, poi, seguiranno la proclamazione dei vincitori ed i loro concerti. Al vincitore della categoria A andrà un contributo in denaro di 500 euro, a quello della categoria B un premio di mille euro, al primo classificato della categoria C un corrispettivo di 1.500 euro ed infine al vincitore della categoria D un’erogazione di 2mila euro, cui si sommerà la possibilità di partecipare alla trentaquattresima edizione del concorso “Ettore Pozzoli”, che sarà programmata nell’autunno del 2025.

Concorso: molti i premi contemplati dal bando

Oltre ai premi per i secondi e per i terzi classificati di ciascuna categoria, il bando contempla poi un premio speciale, per il miglior esecutore in assoluto del repertorio di Ettore Pozzoli, ed un premio che sarà deciso dal voto del pubblico in sala. In entrambi i casi, i prescelti riceveranno un bonus di 500 euro, per l’acquisto online di metodi e spartiti musicali, offerto da Casa Ricordi. Elsa Pozzoli, classe 1903, era la sola figlia di Ettore Pozzoli e di sua moglie Gina Gambini: si spense all’età di 3 anni, nel 1906, a causa di una forte febbre.