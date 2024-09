Seregno, tutto pronto per la festa della Madonna della Campagna: programma al via giovedì 5 settembre

«Abbiamo fatto settanta e trentacinque. Questi sono gli importanti traguardi che festeggiamo in questa edizione: i settanta anni della Madonna della Campagna nel nostro quartiere e le trentacinque edizioni della festa. Non posso non rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno reso grande questo momento e che oggi ci aiutano dal cielo». Il presidente Cesare Visconti commenta così la trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, che l’associazione Madonna della Campagna, con Alessandro Rossi direttore artistico, ha calendarizzato nel consueto spazio di via Cagnola a Seregno, con un programma che abbraccerà l’arco tra giovedì 5 settembre e lunedì 16 settembre, patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza e Comune di Seregno.

Madonna della Campagna: il dettaglio delle iniziative in calendario

Fausto Leali, atteso tra gli ospiti

La prima serata, alle 21, registrerà la presenza dell’orchestra italiana “Gianmarco Bagutti”. Il giorno dopo, venerdì 6 settembre, è previsto uno degli appuntamenti più attesi, con “OperaVasco”, che a partire dalle 20 permetterà un mix tra le più famose liriche e colonne sonore pop, interpretato dal tenore Paolo Lardizzone, dalla soprano Noema Erba e dalla mezzosoprano Andrea Kalivodova, accompagnati al pianoforte da Gianfranco Messina. Alle 22, seguirà un tributo a Vasco Rossi, con la “Vascombriccola band”. Sabato 7 settembre, alle 21, la scena se la prenderà Bobby Solo, che insieme all’orchestra “Marianna Lanteri show” si esibirà a sessant’anni dall’uscita della sua “Una lacrima sul viso”. Solo cederà poi il testimone ad un altro big della canzone italiana come Fausto Leali, che venerdì 13 settembre, alle 21.30, sarà introdotto in un suo concerto da Paolino Boffi. Sabato 14 settembre, invece, alle 21, si ballerà con la “Royal Party Band” e la superospite Jo Squillo. Domenica 15 settembre, al contrario, sarà proposto un momento tradizionale come la fiera del bestiame, giunta alla sua ventottesima edizione. L’iniziativa, promossa nel rispetto degli animali che saranno accolti, vuole essere soprattutto un percorso didattico per i più piccoli. L’area della fiera aprirà alle 8, mentre alle 9.30 sarà officiata una santa Messa, cui seguirà l’inaugurazione vera e propria. Tra le 10 e le 13, quindi, spazio a “La pazza fattoria dei bambini”. Nel pomeriggio, alle 16 sono in calendario balli in fattoria con gruppi country, mentre alle 21 si esibiranno Giusy Mercury e l’orchestra “Tikozzi”. Infine, lunedì 16 settembre, alle 22.45, dopo la serata danzante con “Italiana Band”, chiuderanno i fuochi d’artificio piromusicali. Per tutta la durata della festa, funzioneranno un’area food, spettacoli e balli ed un’area divertimenti. Collaboreranno con i promotori Seregno soccorso, Cartanima Teatro, gli alpini ed Avaps, con il nostro giornale mediapartner.

Madonna della Campagna: grande appuntamento con i Cristi tradizionali liguri

I Cristi tradizionali liguri sono sempre molto attesi dalla popolazione

Il momento più atteso dal punto di vista emotivo della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna è fissato domenica 8 settembre. La data in cui la Chiesa celebra la natività della Bata Vergine Maria è stata scelta dagli organizzatori per sottolineare i 70 anni di costruzione della cappellina di via Cagnola, voluta nel 1954 da alcuni abitanti del rione a nord del territorio locale, quale testimonianza di fede e devozione, e ristrutturata negli ultimi mesi. Il programma si preannuncia straordinario, proprio perché al di fuori dei canoni dell’ordinario. Per l’occasione, arriveranno per la prima volta in Brianza i Cristi tradizionali liguri, croci alte oltre cinque metri e pesanti un quintale e mezzo l’una, portate a spalla con forza ed equilibrio dai Cristezanti, confratelli che si passano il testimone di generazione in generazione. Alle 11, i Cristi sfileranno dalla piazza Concordia, di fronte alla basilica San Giuseppe, fino al santuario dei Vignoli. Nel pomeriggio, invece, alle 16 lasceranno il santuario dei Vignoli e, con un corteo solenne, caratterizzato dalla presenza di oltre cento personaggi in abito tradizionale, tra contadini, sbandieratori e bande musicali, saranno accompagnati alla cappellina di via Cagnola, che alle 17.30 sarà inaugurata ufficialmente, dopo il già citato restauro. A completamento del programma, l’associazione Madonna della Campagna ha coinvolto il neonato Vespa Club Seregno, che alle 10.30 proporrà insieme al Vespa Club Monza il “Vespa Show”, con sfilata ed esposizione di Vespe nell’area della festa, mentre alle 15.30 il mago Superzero sarà protagonista di uno spettacolo di magia e divertimento.