Seregno, tutto pronto per il tributo a Elsa Pozzoli: undici concorrenti in gara

Saranno undici i concorrenti in gara nella sesta edizione del concorso “Tributo a Elsa Pozzoli”, la biennale manifestazione pianistica internazionale giovanile, promossa dal comune di Seregno e dedicata alla memoria di Elsa Pozzoli, unica figlia di Gina Gambini e del maestro Ettore Pozzoli, deceduta nel 1906, a soli 3 anni di età. Sabato 26 ottobre, tra le 15 e le 19, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, con ingresso libero, si contenderanno il successo l’italiana Michelle Mazzarello Antyshchenko nella categoria A (riservata ai nati nel 2017 e nel 2018), il tedesco-giapponese Dai Lucas Okase e l’italiano Damian Posteuca nella categoria B (nati tra il 2014 ed il 2016), gli italiani Denis Oppido ed Antonio Giacomo Zamboni nella categoria C (nati tra il 2011 ed il 2013) ed infine gli italiani Mattias Antonio Glavinic, Emma Guercio, Martina Meola, Alessandro Merisio e Chiara Paulon e l’ucraino Ivan Petrenko nella categoria D (nati tra il 2008 ed il 2010).

Musica: l’articolazione della manifestazione

Alberto Cartuccia Cingolani, tra i protagonisti dell’ultima edizione

Il regolamento della manifestazione contempla che la giuria, che sarà composta da affermati esperti del settore, indichi per ciascuna categoria un primo, un secondo ed un terzo classificato. Inoltre, sono previsti alcuni premi speciali: il più importante è probabilmente quello di cui beneficerà il vincitore della categoria D, che sarà ammesso direttamente alle prove in presenza della prossima edizione del concorso intitolato ad Ettore Pozzoli, in calendario a Seregno nell’autunno del 2025, senza l’onere di dover affrontare preventivamente la preselezione in modalità a distanza. Inoltre, un riconoscimento andrà al miglior esecutore del repertorio di Ettore Pozzoli ed all’artista selezionato sulla base delle preferenze espresse dal pubblico in sala, mentre tutti i pianisti presenti riceveranno un diploma di partecipazione.

Musica: la proclamazione dei vincitori è prevista domenica 27 ottobre

Ettore Pozzoli, padre di Elsa, in un celebre ritratto fotografico di Giuseppe Croci

La proclamazione dei vincitori è fissata domenica 27 ottobre, alle 15, sempre ne L’Auditorium di piazza Risorgimento: in questo caso, al pubblico per l’accesso, sempre a titolo gratuito, sarà richiesta una prenotazione su eventbrite.it. Nella prova finale di sabato 26 ottobre, i musicisti dovranno eseguire integralmente il programma presentato nella fase di preselezione, che ha richiesto l’invio di un video, sottoposto poi al vaglio del comitato esecutivo del concorso. Ampio spazio troveranno i brani di Ettore Pozzoli, ancora oggi, a 67 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1957, considerato un riferimento per i giovani che si avvicinano al mondo della musica.