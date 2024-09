Seregno, successo per il raduno dei paninari: l’iniziativa fa registrare il soldout

«Il bilancio è più che positivo». Salvatore Bongiovanni, titolare dello “Shaker Club Cafè” di via Medici a Seregno, commenta così il raduno dei paninari, che il suo locale ha ospitato sabato 21 settembre, rinverdendo la tradizione tipica di un movimento che richiama gli anni ottanta. «Inizialmente -spiega- eravamo almeno centoventi, poi si sono aggiunte altre persone, tanto che i posti disponibili, sia all’interno che fuori, sono andati esauriti. Lo sforzo organizzativo è stato insomma ripagato. Tutti ci hanno chiesto di mantenere la cadenza di due o tre appuntamenti all’anno. Di certo, il 9 novembre saremo presenti al raduno in piazza Liberty a Milano, dove tutto è cominciato. Poi in febbraio ci rivedremo da noi e sicuramente lo faremo anche più avanti, diciamo a cavallo tra l’estate e l’autunno del 2025».

Paninari: presenti anche moto tipiche degli anni ottanta

Uno scorcio delle motociclette esposte

Bongiovanni ha quindi aggiunto altri dettagli: «Importante è stata la presenza di un gruppo con moto degli anni ottanta. Se in futuro avrò la certezza di un loro ritorno, chiederò agli uffici comunali di occupare la piazza accanto per l’esposizione. C’era anche la titolare del marchio di cinture dell’epoca, che ha avviato una loro riproduzione, come c’è stata anche tanta musica del tempo, che è sempre bello ascoltare. Il meteo poi ci ha favoriti, perché la temperatura era gradevole. Purtroppo, la sola nota negativa è che non abbiamo più 14 o 15 anni, come allora…».