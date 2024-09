Seregno, parte il secondo ciclo di concerti “Soli Deo Gloria”: ricorderà il medico Francesco Scamazzo

Per iniziativa della moglie Donata Nobili, supportata dal punto di vista artistico da Lorenzo Zandonella Callegher, un secondo ciclo di concerti, sempre con titolo “Soli Deo Gloria”, farà memoria nei prossimi mesi di Francesco Scamazzo, classe 1950, medico molto conosciuto sul territorio di Seregno, scomparso nell’autunno dello scorso anno. Aprirà il percorso, in coincidenza con il primo anniversario del decesso, avvenuto domenica 1 ottobre 2023, e con la patronale locale, l’appuntamento che venerdì 4 ottobre, alle 21.30, sarà ospitato dalla chiesa della Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto. Protagonisti della scena saranno la Discanto Vocal Ensemble e l’Orchestra Discanto Consort, che si esibiranno con la direzione di Giorgio Brenna, accompagnate dal soprano Eva Corbetta, dal contralto Giulia Taccagni, dal tenore Flavio D’Ambra, dal basso Romano Longoni e dall’organista Lorenzo Zandonella Callegher. La serata verterà sull’esecuzione della “Messa di Requiem K626” di Wolfgang Amadeus Mozart. Sabato 16 novembre, invece, alle 21, ci si sposterà nella chiesa parrocchiale di San Carlo, dove Lorenzo Zandonella Callegher proporrà la performance con il clavicembalo “Suoni Perduti”, spaziando nei repertori di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Johann Cristoph Friedrich Bach, Alessandro Scarlatti, Jean Philippe Rameau e Pietro Domenico Paradisi.

“Soli Deo Gloria”: la programmazione si concluderà nel 2025

L’introduzione del primo ciclo di “Soli Deo Gloria” qualche mese fa nella basilica San Giuseppe

Più avanti, venerdì 25 aprile 2025, alle 21, nell’ambito del calendario che caratterizzerà la patronale più attesa dai seregnesi, il santuario di Santa Valeria ospiterà “L’amore salverà il mondo”, con la filarmonica a fiati “Città di Seregno”, diretta da Mauro Bernasconi, ed il coro “Sweet suite” di Crema, guidato da Giancarlo Buccino. In questo caso, accanto a pezzi di autori del passato, come Giacomo Puccini, saranno eseguiti altri brani di compositori più recenti, tra i quali John Lennon ed Antonella Maggio. Infine, chiuderà la programmazione il successivo sabato 10 maggio, in questo caso nel contesto della patronale della Madonna di Fatima, il concerto “Viaggio intorno a Maria”, di cui alle 21 sarà teatro la chiesa di Sant’Ambrogio. Il coro “Anthem” di Monza, diretto da Paola Versetti, con Angela Carta al flauto e Lorenzo Zandonella Callegher all’organo, intonerà l’“Ave Maria” di Astor Piazzola e l’“Angelus ad Virginem” di David Willcocks.

“Soli Deo Gloria”: il commento di Lorenzo Zandonella Callegher

Il concerto che, in aprile, ha visto protagonista nel primo ciclo la filarmonica a fiati “Città di Seregno” nel santuario di Santa Valeria

«Dopo la straordinaria e soddisfatta partecipazione del pubblico alla prima edizione della rassegna “Soli Deo Gloria” -ha commentato Lorenzo Zandonella Callegher-, proponiamo la stagione 2024-’25, con grandi compagini corali e strumentali e con un concerto più intimo e raccolto, dedicato ad uno strumento da scoprire, come il clavicembalo». L’ingresso sarà sempre gratuito.