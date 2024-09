Seregno, l’associazione Madonna della Campagna fa centro con Bobby Solo ed i Cristi liguri

Grande successo sabato 7 settembre, a Seregno, per il concerto di Bobby Solo, uno dei momenti più attesi della programmazione della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, manifestazione popolare promossa dall’associazione Madonna della Campagna, presieduta da Cesare Visconti, con Alessandro Rossi direttore artistico, di cui il nostro giornale è mediapartner.

Madonna della Campagna: Solo celebra il sessantesimo di “Una lacrima sul viso”

Bobby Solo sul palco

Di fronte ad un pubblico composto secondo le stime da almeno 2mila persone, Solo è salito sul palco nel parco della Madonna della Campagna di via Cagnola dopo un’introduzione dell’orchestra di Marianna Lanteri, con la finalità principale di celebrare il sessantesimo dell’uscita di “Una lacrima sul viso”, pezzo iconico che nel 1964 gli ha regalato la celebrità. «Ho passato la mia vita ad inseguire il mito di Elvis Presley -ha confidato ai presenti-. Oggi però canterò un po’ di tutto». Roberto Satti, vero nome dell’artista romano, classe 1945, ha quindi affrescato qualche aneddoto inerente la sua gioventù, raccontando ad esempio che, con il ricavato in denaro della vittoria al festival di Sanremo del 1965, comprò una macchina simile a quella di James Dean.

Madonna della Campagna: Solo racconta l’amicizia con Battisti

Il momento della consegna a Bobby Solo di un omaggio da parte del presidente Cesare Visconti, primo a destra

Solo ha proposto anche brani dei “Beatles”, di Iva Zanicchi e di Lucio Battisti. «Lucio era un amico -ha continuato, pescando ancora dall’album dei ricordi-. Prima che si affermasse, veniva spesso a mangiare a casa mia. Mamma, che era triestina, gli preparava la frittata triestina, che a lui piaceva moltissimo». Il presidente Cesare Visconti gli ha infine offerto un omaggio, a titolo di ringraziamento per la performance.

Madonna della Campagna: apprezzamento unanime per i Cristi liguri

La partenza dei Cristi liguri dalla basilica San Giuseppe

Il maltempo non ha poi impedito domenica 8 settembre lo svolgimento in mattinata della processione dalla basilica San Giuseppe al santuario dei Vignoli con i Cristi liguri, accompagnata dalla filarmonica a fiati “Città di Seregno”, diretta da Mauro Bernasconi, all’interno della giornata che avrebbe dovuto prevedere anche un corteo pomeridiano dallo stesso santuario dei Vignoli fino al Fuin, per l’inaugurazione della restaurata cappellina di via Cagnola, annullato per la previsione di pioggia. Tangibile è stato l’apprezzamento della popolazione per le quattro enormi croci, portate dai confratelli, i Cristezanti, che sono proprie della tradizione di Liguria e basso Piemonte. Il prevosto monsignor Bruno Molinari ha parlato di circostanza straordinaria, riferendosi all’arrivo dei Cristi da Varazze e da Loano, esternando per questo riconoscenza all’associazione Madonna della Campagna.

Madonna della Campagna: rinviata a domenica 15 l’inaugurazione della cappellina

I Cristi liguri in corso del popolo

La modifica del programma ha comportato il rinvio del taglio del nastro della cappellina a domenica 15 settembre, dopo la santa Messa delle 9.30 nel parco della Madonna della Campagna, nel contesto della ventottesima edizione della fiera del bestiame. Venerdì 13 settembre, alle 21,30, sul palco è atteso Fausto Leali, mentre sabato 14 settembre, in serata, sarà la volta di Jo Squillo.