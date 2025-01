Dopo il successo dell’iniziativa prenatalizia, che ha coinvolto numerose famiglie, l’associazione Madonna della Campagna di Seregno torna ad affacciarsi sulla scena con una delle sue manifestazioni più tradizionali. Sabato 1 febbraio, infatti, a partire dalle 19, l’area feste di via Cagnola ospiterà una serata dedicata alla figura della Giubiana, l’antica strega che, secondo la leggenda, viveva nei boschi e si cibava di bambini, fino a quando l’attirarono in trappola con un succulento piatto di risotto giallo, che mangiò così voracemente da non accorgersi dell’arrivo della luce del sole e finì pertanto con l’essere bruciata.

Madonna della Campagna: il programma della serata

L’appuntamento aprirà come detto alle 19, quando comincerà la distribuzione del risotto giallo. I bambini saranno quindi invitati a consegnare una letterina alla Giubiana, cui saranno affidati i mali, le cattiverie e le brutture del momento, in modo che il successivo rogo li possa spazzare via. Alle 20 è previsto lo spettacolo introduttivo con la magia del fuoco, proposto dagli artisti di strada, mentre alle 21.30 gli allievi di Cartanima Teatro insceneranno una rappresentazione della storia della strega, che poi sarà data simbolicamente alle fiamme. L’ingresso per il pubblico sarà libero.

Madonna della Campagna: la anticipazioni di Rossi e Visconti

«Nel nostro piccolo elimineremo il falò -commentano Alessandro Rossi e Cesare Visconti, rispettivamente direttore artistico e presidente dell’associazione Madonna della Campagna-: ci limiteremo a bruciare il fantoccio realizzato con materiali certificati, quali carta, paglia e legno, riducendo al minimo le emissioni tossiche legate alla combustione e compenseremo le stesse con iniziative green». Ma questo non toglierà nulla allo spessore della serata: «Sarà una Giubiana da record, che arriverà a misurare oltre sei metri di altezza».