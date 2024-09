Seregno, l’annunciato maltempo limita il programma di attività con i Cristi tradizionali liguri

Le previsioni meteo negative hanno costretto gli organizzatori a rivedere il programma della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, manifestazione in svolgimento a Seregno, per iniziativa dell’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale in veste di mediapartner. A farne le spese sarà la presenza dei Cristi tradizionali liguri, enormi crocifissi propri della tradizione di Liguria e basso Piemonte, che avrebbe dovuto caratterizzare la giornata di domenica 8 settembre in particolare e, più in generale, l’intero calendario.

Madonna della Campagna: la cappellina restaurata sarà inaugurata domenica 15 settembre

La cappellina di via Cagnola, sottoposta a restauro

«Purtroppo -ha commentato il direttore artistico Alessandro Rossi-, dal mezzogiorno di domenica 8 settembre sono annunciate piogge abbondanti. Così, se riusciremo, proporremo la processione con i Cristi liguri solamente al mattino, con partenza alle 11 dalla basilica San Giuseppe ed arrivo al santuario dei Vignoli. È invece annullato il corteo che era previsto nel pomeriggio, con inizio dalle 16 proprio dai Vignoli e successiva inaugurazione in via Cagnola della cappellina restaurata». Il nuovo battesimo della cappellina è però soltanto rimandato: «Provvederemo alla sua inaugurazione domenica 15 settembre, dopo la santa Messa delle 9.30, nell’ambito della ventottesima edizione della fiera del bestiame».