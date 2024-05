Seregno, Gigi Baj presenta il suo nuovo libro sui personaggi della Brianza

“La Brianza continua a raccontarsi”. È il titolo del volume che sabato 11 maggio, alle 17, nella sala Minoretti, lo spazio polivalente interno al centro pastorale monsignor Ratti di via Cavour 25 a Seregno, tradizionale sede delle iniziative culturali del circolo San Giuseppe, sarà presentato dal suo autore Gigi Baj, che proseguirà così il fortunato filone con il quale sta illustrando storie e figure legate in particolare al territorio della Brianza. «Nel testo -spiega Baj, classe 1951, giornalista che ha alle spalle un lungo trascorso, vissuto in gran parte al quotidiano milanese “Il Giorno”, oltre che un’esperienza altrettanto prolifica come insegnante all’istituto Levi di via Briantina-, ricordo novantanove personaggi ed una classe, la quinta B del 1970-’71 del liceo Frisi di Monza. Proprio in quell’anno di contestazioni giovanili, iniziò la mia carriera di giornalista, con un paio di articoli sull’“Aborigeno”, il primo giornalino d’istituto. Ho voluto fare memoria di queste origini. E poi troviamo tanti personaggi, che ho incontrato in 40 anni di giornalista da marciapiede».

Brianza: alcuni dei personaggi che Baj racconta nel volume

Tra questi, anche se l’elenco rischia di essere forzatamente parziale, nelle duecento pagine andate in stampa sono ospitati donne ed uomini molto conosciuti sul territorio di Seregno, come Giuseppe Anastasi, Christian Appennini, Gianni Arde, Gianni Bello, la famiglia Cabiati, Marco Cajani, Fabrizio Cesana, Giuseppe Citterio, Silvano Citterio, Pasqualino Colacitti, la famiglia Colciago, Giuseppe Dell’Orto, Nicola Di Mauro, Mario Galimberti, monsignor Luigi Gandini, Dante Garioni, Filippa Inferrera, Mario Judicello, Mauro Monguzzi, Giuseppe Paleari, Giovanbattista Pastorelli, Romolo Perego, Carletto Redaelli, Enrico Redaelli, la famiglia monastica delle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, Gioacchino Satalino, monsignor Luigi Schiatti, Emilio Segagni, i ragazzi del teatro San Rocco e Giorgio Trabattoni.

Brianza: l’intreccio di storie che ha arricchito il territorio

A condurre la presentazione sarà Dario Rivolta, compagno di classe dell’autore. «Anche queste vicende -riepiloga Baj-, messe accanto le une alle altre, hanno di fatto creato l’esteso intreccio che disegna la storia dei centri della Brianza, in cui le persone hanno vissuto. Sportivi, pittori, musicisti, artisti, medici, imprenditori, religiosi, politici, militari e semplici cittadini hanno attraversato esperienze meritevoli oggi di essere ricordate. Ringrazio Liviano Riva, grande disegnatore, che ha illustrato la copertina, e la grafica Federica Salubro, che mi ha supportato nella laboriosa impaginazione».