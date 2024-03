Nova Milanese, sala gremita per la presentazione dell’ultimo libro di Enrico Tommasi

Sala gremita al Centro di Cultura di Villa Brivio, nel pomeriggio di sabato 9 marzo,per la presentazione dell’ultimo libro di Enrico Tommasi, attivo a Nova Milanese come notaio da venticinque anni, da sei scrittore molto apprezzato. “Un imperfetto sconosciuto” il titolo dell’ultimo libro pubblicato per Morellini Editore, così come il precedente “La nostra estate migliore”, che ha riscosso un notevole successo di vendite. «L’ultimo libro parte da un episodio doloroso: la morte di mio padre -ha spiegato Enrico Tommasi-. La scomparsa di un genitore porta inevitabilmente ciascuno di noi a fare i conti con il proprio passato e il rapporto avuto con i genitori. È un passaggio doloroso e importante della nostra vita».

Nova Milanese: una scrittura che si è arricchita

Un primo piano di Enrico Tommasi

Lo spunto è senza dubbio autobiografico, ma dall’evento luttuoso scaturiscono altri eventi ricchi di colpi di scena che il lettore scopre attraverso la lettura di una scrittura che coinvolge. Una scrittura che è cresciuta, è maturata, si è arricchita di dialoghi e di riflessioni introspettive. I racconti descrittivi ricchi di aneddoti de “I ragazzi di via Boeri”, opera prima di Tommasi, e de “L’inganno della lentezza”, pubblicata in piena pandemia, hanno trovato una cifra letteraria differente negli ultimi due volumi.

Nova Milanese: il nuovo libro è già in cantiere

Il tavolo dei relatori

«Ho iniziato per caso spinto da alcuni compagni di quel convitto di via Boeri dopo una reunion organizzata qualche anno fa -ha ricordato Tommasi-. Il successo del libro mi ha invogliato ad andare avanti. Per gli ultimi due libri ho seguito anche un corso di scrittura creativa che mi ha aiutato molto, del resto la scrittura notarile è molto diversa». E i libri di Tommasi piacciono, coinvolgono, la lettura scorre velocemente. E a Tommasi piace scrivere. Il quinto libro è già in cantiere. «Dovrebbe uscire entro la fine dell’anno» ha concluso lo scrittore.