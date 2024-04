Musica: Acoustic Legend a Sovico, il concerto che aiuta la ricerca su una malattia rara

Suonano per passione, per amore della musica, per divertimento. E per fare qualcosa di buono. Gli Acoustic Legend sono ragazzi cresciuti tra Lissone, Biassono, Macherio: venerdì 19 aprile vanno in scena al Ghe Sem di Sovico e non sarà solo un concerto.

Musica: Acoustic Legend a Sovico, hanno deciso di devolvere gli utili alla ricerca per la cura della Corea di Huntington

È infatti anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare a una onlus che si occupa della ricerca per la cura della Corea di Huntington, una malattia neurodegenerativa.

«Abbiamo deciso di comune accordo di devolvere tutti gli utili dei nostri concerti – racconta Simone Motta, voce del gruppo – La Corea di Huntington è una malattia genetica rara di cui soffre una nostra amica e di cui, appunto perché rara, c’è bisogno di parlare».

Musica: Acoustic Legend a Sovico, chi sono e cosa suonano

Una vera festa musicale sul palco. Con Simone Motta alla voce ci sono Lorenzo Maggi, Chiara Ruffato, Aldo Castelletti e Pino Napoli, poi Andrea Motta e Elia Venturuzzo al basso, Davide Donzelli, Lele Parravicini e Davide Savarino alle tastiere, Gabry Arby alle percussioni, Francesco Venturuzzo e Mirco Camozzi alla chitarra per una jam session che spazia tra vari generi.

«Il nostro progetto artistico propone un combo di musicisti per una performance a “geometria variabile” e allo stesso tempo senza soluzione di continuità per una serata all’insegna dei classici del rock e non solo, quasi una jam session in divenire», dice ancora il cantante.

Dopo Sovico, i brianzoli saranno al mitico Le Trottoir sui Navigli a Milano (12 maggio), poi a San Donato Milanese al Nonna Emilia (16 maggio), allo Street live in piazza Cadorna a Milano (1 giugno), all’Angolo 31 di Arcore (13 luglio). Ogni data è un’occasione per aiutare.

«Dal momento che più suoneremo più potremmo donare, saremmo felici di fare appello ai gestori dei locali per richiederci una serata», è l’appello di Motta.