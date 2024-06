Monza: via Bergamo diventa il palco di Puccini per una sera

Le opere di Puccini nella via della movida di Monza. Giovedì 27 giugno dalle 19.30 alle 23.30 in via Bergamo risuoneranno le più famose arie del compositore lucchese, morto cent’anni fa, che tra il 1886 e il 1887 visse a Monza in corso Milano 18 dove nacque il suo unico figlio Antonio.

L’iniziativa denominata “E lucean le stelle-Monza loves Puccini” è curata dall’associazione Mnemosyne, I Love via Bergamo, Confcommercio Monza. Su cinque postazioni fisse si esibiranno cantanti lirici che intoneranno le arie del melodramma pucciniano accompagnati da alcuni ballerini. La prima postazione, che sarà collocata tra via Pesa del Lino e via Bergamo, ospiterà musicisti e ballerini. Nelle altre postazioni prenderanno posto soprani e tenori accompagnati da un pianista. Previste anche esibizioni itineranti lungo la via.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Ettore Radice, presidente dell’associazione Mnemosyne – è quello di coinvolgere la fascia più giovane, i frequentatori della via Bergamo, abituati ad ascoltare tutt’altro genere di musica. La nostra è una funzione pedagogica, un modo per far conoscere la grande opera”. I cantanti proporranno stralci di tutte le composizioni di Puccini da “Tosca” a “Madama Butterfly”, da “Boheme” a “Turandot” fino a “La fanciulla del West”, “Gianni Schicchi”, “Edgar”, il cui terzo atto fu composto a Monza, e altro ancora. Nel corso della serata saranno distribuiti dei pieghevoli per raccontare il soggiorno di Puccini nel capoluogo brianzolo e il riassunto delle opere.

Non mancherà una parte “gustosa” per il palato. I locali della via prepareranno cocktail ispirati ai titoli o ai personaggi pucciniani. “Siamo contenti che in via Bergamo, una delle vie più attive di Monza, si svolgano eventi di così alto livello -sottolinea l’assessore al commercio Carlo Abbà– in questo modo si rafforza l’immagine della città e si fa conoscere l’opera lirica, che un tempo era qualcosa di popolare, ai venti, trentenni”. L’evento di giovedì prossimo fa parte della rassegna “Monza e Giacomo Puccini-un amore corrisposto” organizzata dal comitato monzese per le celebrazioni pucciniane 2024 del quale fanno parte dieci associazioni culturali del capoluogo brianzolo. E sempre in tema di rievocazioni, Radice lancia una proposta riguardante l’ingresso alla via Bergamo, dove sarà allestita una delle postazioni della serata. “Qui un tempo il 25 luglio si svolgevano le feste dei cappellai e sarebbe bello se venisse denominato Largo dei cappellai“.