Monza, scuola di pittura e arti: tutti i premi del concorso per San Gerardo

Una mostra concorso d’arte in onore di San Gerardo dei Tintori. Ad organizzarla per la prima volta, in occasione dell’anno gerardiano, la scuola di pittura e arti “Alessandro Conti” guidata da Mariella Convertini. Trentatrè gli artisti presenti per complessive 53 opere che ispirate ai luoghi in cui San Gerardo ha vissuto e ha operato, ai tanti miracoli e alla devozione dei fedeli che ancora oggi, dopo più di otto secoli dalla morte, lo venerano.

Monza, scuola di pittura e arti: i vincitori per l’informale e il figurativo

Nel pomeriggio di domenica, nella galleria Civica di via Camperio, le premiazioni. Primo premio per l’informale è andato a Giancarlo Nucci, opera dallo sviluppo verticale che “giustifica fin da subito quell’anelito al divino che è tipico dell’arte liturgica”. Nucci si aggiudica l’allestimento di una personale presso la Biblioteca civica San Gerardo dal 22 novembre al 5 dicembre. Per il figurativo, invece, la giuria ha assegnato il primo premio ad Arianna Scozzari che ha incentrato la sua opera sulle mani del Santo, per lei la mostra è in programma dall’8 al 21 novembre.

Monza, scuola di pittura e arti: i premi supplementari

A questi due primi premi assoluti se ne aggiungono altri: il premio della giuria popolare assegnato ad Alessandro Galanti, una scultura particolare che valorizza la luce, la trasparenza e l’oro. Infine due menzioni speciali: alla cooperativa Iride e a Lucia Cambiaghi, alla sua prima partecipazione.

Monza, scuola di pittura e arti: dopo San Gerardo, che potrebbe tornare come appuntamento fisso, c’è l’autodromo

Prossimo appuntamento per la scuola “Conti” la mostra legata all’appuntamento del GranPremio “Monza il parco, l’autodromo”. La proposta in onore di San Gerardo è piaciuta e potrebbe diventare un appuntamento fisso del mese di giugno: Al di là dell’anno gerardiano.