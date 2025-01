Monza: nasce RadioBinario Arte (e si vede anche sul Cittadino)

La cultura in diretta su internet anche da Monza: venerdì 17 gennaio il Binario 7 inaugura “RadioBinario Arte: i personaggi”, trasmissione online che si aggiunge al già ricco palinsesto che il teatro monzese gestisce settimanalmente. Il nuovo format messo è stato messo a punto da Greg Bonalumi con la storica dell’arte e curatrice Simona Bartolena, che peraltro insieme ad Alessandro Pazzi già è protagonista dei “Dialoghi dell’arte” (che ripartono giovedì 16 alle 20.30, ingresso gratuito, per raccontare Jean Cocteau e la sua epoca).

RadioBinario Arte è pensato come “un ulteriore approfondimento dedicato ai grandi, classici e contemporanei, più o meno noti al grande pubblico, che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte mondiale”. La trasmissione andrà sempre in diretta online ogni due settimane sui canali social del Binario 7 e sulla pagina Facebook del Cittadino, che è media partner del teatro, alle 12.45: il 17 gennaio si parla di Vincent Van Gogh, poi toccherà a Damien Hirst (31 gennaio), quindi Piero Manzoni (14 febbraio), Banksy (28 febbraio) e Niki de Saint Phalle (14 marzo). Il calendario completo della rassegna sarà disponibile a breve sul sito e sui social di Radio Binario 7 (Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube): le puntate, una volta trasmesse, resteranno fruibili liberamente sulle diverse piattaforme.

Monza: tutto il palinsesto radio del Binario 7

Si chiama radio ma va in video e comprende molte trasmissione (tutte proposte anche dal Cittadino su Facebook): il lunedì alle 17.30 tutte le settimane c’è “Terzo Binario“, che parla del ricco e diffuso terzo settore della Brianza alternando la Fondazione della comunità (“Terzo Binario. Il bello della rete”) e TikiTaka – Cem MB. Ogni due settimane da quest’anno c’è il martedì alle 18.45 “Merda merda oh merda” per presentare gli spettacoli in scena in Lombardia: nessuna offesa per il titolo, fa riferimento all’augurio classico del mondo teatrale risalente all’epoca in cui alle sale ci si arrivava in carrozza, che ovviamente erano trainate da cavalli con quanto ne consegue.

Di solito il mercoledì alle 18.45 (ma può subire variazioni) “Spoiler“, trasmissione che ospita attori e registi degli spettacoli in scena in sala Chaplin e in sala Picasso al Binario 7. Sempre di mercoledì alle 20.30 ma ogni due settimane va in onda “40° minuto“, trasmissione dedicata al calcio e agli sport integrati. E ancora: ogni giovedì alle 12.45 tocca a “Gli anarchici” con Greg Bonalumi e Barbara Bertato, la trasmissione che parla di tutto e di niente e lo fa con ironia. L’ultima aggiunta è appunto l’iniziativa dedicata al mondo dell’arte, ma in passato ci sono state altre proposte come “È la stampa, bellezza!” dedicata all’informazione locale o progetti come il calendario culturale di Monza insieme all’assessora Arianna Bettin. In particolari occasioni vengono proposti cicli di approfondimenti, ad esempio in occasione del Festival della compagnia Il veliero, “Lì sei vero”.