Monza: Musei civici in festa, tra i regali una tela di Fattori

Il regalo più inaspettato per i primi dieci anni dei Musei civici lo hanno fatto due sorelle monzesi: Teresa e Gisella Viganò. Sono loro le benefattrici che hanno scelto di donare alla pinacoteca della città “Il cavalleggero” opera di Giovanni Fattori.

Monza: Musei civici in festa, la donazione di Teresa Viganò

Teresa Viganò, confusa tra la folla, ha partecipato venerdì 28 giugno, in mattinata, alla cerimonia organizzata per festeggiare e ricordare i dieci anni (esatti) dalla riapertura dei musei nell’attuale Casa degli umiliati.

MONZA festa 10 anni musei civici – foto Fabrizio Radaelli

«Abbiamo pensato di donare questo quadro in memoria dei nostri genitori, Mariuccia ed Enzo Viganò – ha raccontato Teresa Viganò – Ci tenevamo che rimanesse qualcosa di loro, soprattutto perché mia mamma era originaria di Monza. È un quadro che ricordo in casa nostra da sempre, fin da quando eravamo piccole. Mamma e papà erano appassionati di arte ma tra i quadri che avevano nella loro casa di via Biancamano questo di Fattori è certamente quello di maggior valore. Ed è per questo che io e mia sorella abbiamo pensato di donare proprio questo. Per noi è un onore aver compiuto questo gesto in memoria dei nostri genitori».

L’opera è stata donata ai Musei civici dopo la scomparsa di Mariuccia Viganò, che si è spenta a cento anni ad agosto del 2022. «Quando abbiamo smantellato la casa ci è venuta l’idea – continua Teresa – Consultando il sito del museo abbiamo visto che c’erano già altre donazioni e così abbiamo contattato la direttrice Sarah Mongelli».

Monza: Musei civici in festa, la tela di Fattori e le altre novità

La tela di Fattori è una delle novità proposte dai Musei civici per festeggiare il decimo compleanno. Sempre nella galleria dedicata all’Ottocento, al primo piano, i visitatori potranno ammirare anche due marine opera di Pompeo Mariani e un’altra tela a tema marino sempre del XIX secolo. A piano terra, invece, sono state esposti alcuni frammenti di spade e punte risalenti all’epoca preromana, concesse dalla Soprintendenza di Milano, provenienti dal territorio. Si tratta dei reperti più antichi esposti nelle teche della pinacoteca.

Monza: Musei civici in festa, cerimonia nel cortile d’ingresso

La cerimonia, che si è svolta nel cortile di ingresso dei Musei civici, accompagnata dalle note dei musicisti della Fondazione Appiani, è stata l’occasione per ripercorrere i dieci anni di vita del museo cittadino. «Il primo pensiero va a Dario Porta – ha esordito Sarah Mongelli, direttrice dei Musei civici – che ha seguito tutte le fasi di riapertura del museo e che ancora oggi rimane una delle colonne di questo luogo. E poi l’architetto Lattuada che seguì i lavori e l’allora sindaco Roberto Scanagatti».

Monza: Musei civici in festa, i numeri

Oggi la pinacoteca accoglie 140 opere: dai reperti dell’epoca del Bronzo ai lavori degli artisti della Biennale: «Si tratta di una parte degli oltre duemila pezzi, una collezione che rappresenta la grande varietà che offre il museo».

Nei primi sei mesi di quest’anno il numero dei visitatori ha raggiunto le cifre registrate in tutto il 2023. Tra questi anche le trecento scolaresche che hanno già visitato il museo di via Cortelonga.

Monza: Musei civici in festa, le autorità

«Questi dieci anni hanno dimostrato che i Musei civici non sono solo custodi e conservatori di un’identità ma sono un tesoro messo in rete a disposizione sempre più di chiunque. Sono il segno dell’apertura della città al resto del mondo», ha ribadito l’assessore alla cultura, Arianna Bettin. E poi è stata la volta dei sindaci: Paolo Pilotto e Roberto Scanagatti, che tagliò il nastro il 28 giugno 2014.

«Tutta la macchina comunale allora ha dato il suo contributo per arrivare con difficoltà alla riapertura – ha ricordato Scanagatti – Ho una richiesta per il sindaco Pilotto: che si faccia promotore con le scuole di questo museo, perché i suoi tesori sempre più entrino nei percorsi scolastici degli istituti».

La festa per i dieci anni di apertura continua, dopo il concerto “Quadri musicali”, con lo speciale “I maestri dell’Ottocento”, una visita guidata alla mostra “800 lombardo”, in programma sabato 29 giugno alle 15.30. Il 30 giugno Musei civici aperti alle famiglie con il laboratorio alle 15.30.