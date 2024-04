Monza: il fotografo della Formula 1 con il Circolo fotografico, incontro con Ercole Colombo

Sarà Ercole Colombo, conosciuto in tutto il mondo come il “fotografo della Formula 1”, l’ospite del Circolo fotografico monzese lunedì 15 aprile alle 21, alla Casa del volontariato di Monza (via Correggio).

Monza: il fotografo della Formula 1 con il Circolo fotografico, un archivio con 5 milioni di scatti

Colombo racconterà con parole e foto storiche il mondo dei Gran premi di F1. Nella sua lunga carriera ha creato un archivio con oltre 5 milioni di immagini e le sue foto sono state pubblicate sulle maggiori testate giornalistiche italiane e straniere. Il fotografo vedanese ammette che la foto alla quale è più legato è quella che immortala Enzo Ferrari che bacia Gilles Villeneuve nel 1979 a Imola. La serata, con patrocinio di Comune e autodromo, è a partecipazione libera. Per i non soci prenotazioni a segreteria.cfmonzese@gmail.com.