Un equinozio di primavera al sapore di caffè. Sono questi gli ingredienti de “La primavera del Caffè”, l’evento promosso dal Verro d’Oro, in collaborazione con il Social Cafè Verri. L’appuntamento è per sabato 23 marzo, dalle 16.30, nella cornice del Bistrot reale della reggia di Monza (ingresso libero).

Monza: equinozio di primavera al Caffè in Villa reale con il Verro d’Oro, con Laura Giudici e Alberto Caspani

Un pomeriggio di «degustazione astrologica», come promette l’ideatore del Verro d’Oro e del Social Cafè, il biassonese Alberto Caspani, un’altra iniziativa per celebrare i 260 anni de Il Caffè, la storica pubblicazione dell’Illuminismo lombardo, edita dai conti Verri di Biassono e dall’Accademia dei Pugni di Milano, tra il 1764 e il 1766.

Ospite dell’incontro in Villa reale Laura Giudici, monzese, esperta di astrologia e astronomia che insieme ai collaboratori del Verro d’Oro spiegherà l’influenza sulla Terra dell’equinozio di primavera. Non solo. Il programma del pomeriggio prevede anche una pausa caffè con degustazione, accompagnata dai testi de Il Caffè.

Monza: equinozio di primavera al Caffè in Villa reale con il Verro d’Oro

«Al piacere della bevanda si mescola quello del rischiaramento filosofico, in un dialogo aperto e informale», assicura Caspani. Questo primo appuntamento anticipa il ricco programma di eventi che prenderà il via subito dopo Pasqua sempre in Villa reale, e che approfondirà proprio le rotte del caffè.

«Ai prossimi incontri parteciperanno gli enti nazionali del turismo, coinvolgeremo le associazioni e gli studenti della scuole di Monza e nuovi special guest», continua Caspani.