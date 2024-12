Mario Tessuto e Limbiate. Lo storico fotografo limbiatese Michelangelo Salerno ha voluto condividere un ricordo particolare appena appresa la notizia della scomparsa del cantautore, tra i più famosi tra gli anni Sessanta e Settanta.

Limbiate: l’omaggio del fotografo Salerno a Mario Tessuto, «in città molte volte soprattutto per la festa di Santa Cecilia»

«Molte volte è stato a Limbiate, soprattutto in occasione della festa di Santa Cecilia, Tessuto premiava i musicisti durante il pranzo che per molti anni si è tenuto sotto la scuola di via Monte Generoso a Limbiate». Salerno ha così reso nota la sua fotografia di quando Tessuto fu in città con “I Camaleonti“ negli anni ‘90.

Tessuto, nome d’arte per Mario Buongiovanni, è scomparso a 81 anni giovedì 5 dicembre; viveva in Lomellina con la moglie Donatella. Lascia anche due figli, Giancarlo e Sabrina. La fama che lo accompagnava era legata al suo successo più grande, “Lisa dagli occhi blu”, il 45 giri più venduto nell’estate del 1969.

«La canzone resta uno dei brani simbolo degli anni Sessanta, quanti limbiatesi la ricordano – afferma Salerno – per molte settimane ha superato in classifica vendite artisti del calibro di Celentano e Patty Pravo...».

Limbiate: l’omaggio del fotografo Salerno a Mario Tessuto, artista di successo

Tessuto ha collaborato negli anni con tanti artisti, va al Festival di Sanremo con Orietta Berti con la canzone Tipitipitì e nel 1970 partecipa alla celebre cavalcata da Milano a Roma effettuata da Mogol e da Lucio Battisti, suo amico. Ha scritto anche per Loredana Bertè ed ha continuato l’attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con la moglie ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. I suoi funerali saranno celebrati lunedì 9 dicembre alle 10.45 nella chiesa di Albairate.