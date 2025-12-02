Brianza Nord Cultura e tempo libero

Carate: il ministro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra di Tiziano

Arriva il ministro Alessandro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra dedicata alla "Venere che benda Amore" di Tiziano.
Ministro Cultura Alessandro Giuli - da social Ministero
Arriva il ministro Alessandro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra dedicata alla “Venere che benda Amore” di Tiziano. Dopo un mese e mezzo di esposizione straordinaria e gratuita negli spazi di Villa Cusani Confalonieri per il progetto La Grande arte in Brianza, l’opera è pronta a lasciare Carate per tornare alla Galleria Borghese di Roma.

Carate: il ministro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra di Tiziano, il quadro torna a Roma dopo un mese e mezzo

È la conclusione di un viaggio artistico che ha conquistato migliaia di visitatori. Per la cerimonia di saluto, lunedì 8 dicembre alle 11.30, saranno presenti tutti i protagonisti de “La Grande Arte in Brianza”, il progetto culturale della Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la Galleria Borghese, il Comune di Carate Brianza e con Edison in veste di main partner. Atteso il ministro della Cultura Alessandro Giuli; con lui Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro ETS, Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il sindaco di Carate Luca Veggian. E poi il curatore della mostra Giovanni Morale, vicedirettore Gallerie d’Italia di Milano, Michele Coppola (executive director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo – direttore generale Gallerie d’Italia), Daniele Bellini (direttore Business Unit Idroelettrica Edison) e Elisa Mattavelli (vicepresidente Fondazione Costruiamo il Futuro ETS).

