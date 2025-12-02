Arriva il ministro Alessandro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra dedicata alla “Venere che benda Amore” di Tiziano. Dopo un mese e mezzo di esposizione straordinaria e gratuita negli spazi di Villa Cusani Confalonieri per il progetto La Grande arte in Brianza, l’opera è pronta a lasciare Carate per tornare alla Galleria Borghese di Roma.

Carate: il ministro Giuli in Brianza per la chiusura della mostra di Tiziano, il quadro torna a Roma dopo un mese e mezzo

È la conclusione di un viaggio artistico che ha conquistato migliaia di visitatori. Per la cerimonia di saluto, lunedì 8 dicembre alle 11.30, saranno presenti tutti i protagonisti de “La Grande Arte in Brianza”, il progetto culturale della Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la Galleria Borghese, il Comune di Carate Brianza e con Edison in veste di main partner. Atteso il ministro della Cultura Alessandro Giuli; con lui Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro ETS, Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il sindaco di Carate Luca Veggian. E poi il curatore della mostra Giovanni Morale, vicedirettore Gallerie d’Italia di Milano, Michele Coppola (executive director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo – direttore generale Gallerie d’Italia), Daniele Bellini (direttore Business Unit Idroelettrica Edison) e Elisa Mattavelli (vicepresidente Fondazione Costruiamo il Futuro ETS).