Oltre 1.200 ingressi registrati nel primo weekend di apertura: sono i numeri della mostra dedicata a Carate Brianza all’opera di Tiziano, la “Venere che benda Amore”. Un autunno che si preannuncia dorato e si protrarrà almeno fino al primo giorno di dicembre, per permettere il maggior numero di accessi possibili a Villa Cusani Confalonieri.

Carate Brianza Inaugurazione Mostra Tiziano in Brianza Carate Brianza Inaugurazione Mostra Tiziano in Brianza

Inaugurata la mostra di Tiziano a Carate: il progetto della Grande Arte in Brianza

La Grande Arte in Brianza è il progetto culturale promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro assieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la Galleria Borghese, il Comune di Carate e al main partner Edison. Dal 2023 ha portato in Brianza la mostra di Marco d’Oggiono, allestita nella città natale dell’artista, e il Narciso di Caravaggio, trasferito l’anno scorso a Merate per oltre un mese.

Per l’opera di Tiziano è la prima volta di una esposizione in Lombardia.

Carate Brianza Inaugurazione Mostra Tiziano in Brianza

Inaugurata la mostra di Tiziano a Carate Brianza: 100 volontari hanno risposto all’appello

Grande affluenza all’inagurazione e buona risposta dai volontari che per tutto il periodo dell’esposizione saranno attivi nella gestione degli ingressi: sono circa cento le persone che hanno risposto all’appello lanciato nelle scorse settimane e hanno deciso di donare una parte del loro tempo per sostenere questa iniziativa.

Inaugurata la mostra di Tiziano a Carate Brianza: il taglio del nastro

Al taglio ufficiale del nastro, lunedì 20 ottobre, hanno partecipato il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi, Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Giovanni Morale, curatore e vicedirettore Gallerie d’Italia di Milano di Intesa Sanpaolo, Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza e Barbara Terenghi, vice president Sustainability and Ceo Office Director di Edison.

Inaugurata la mostra di Tiziano a Carate Brianza: tutti i giorni con ingresso gratuito, prenotazione consigliata

L’esposizione, curata dall’architetto Dario Curatolo, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito. La prenotazione è consigliata, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, sul sito dedicato www.lagrandearteinbrianza.it. Sulla stessa piattaforma è possibile trovare tutte le informazioni che riguardano la mostra, gli eventi e le iniziative collegate.

Carate Brianza Inaugurazione Mostra Tiziano in Brianza

Inaugurata la mostra di Tiziano a Carate Brianza: il concorso per le scuole della Lombardia

Edison e Fondazione Costruiamo il Futuro intendono anche coinvolgere il pubblico più giovane e lanciano la terza edizione del concorso rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. In palio, per le classi vincitrici un premio pari a 20.000 euro da utilizzare per l’attività didattica della propria scuola. Nel corso dell’esposizione verranno comunicate tutte le informazioni per partecipare.