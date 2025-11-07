Giorni in più a Carate Brianza per visitare la mostra dedicata alla Venere che benda Amore di Tiziano. L’esposizione è stata prolungata fino al 9 dicembre 2025.

Arte: Tiziano a Carate Brianza fino al 9 dicembre, contati 7mila ingressi in venti giorni

Decisivi, a 20 giorni dall’inizio dell’esposizione, i quasi 7mila ingressi già registrati e l’interesse verso la nuova iniziativa culturale promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, assieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la Galleria Borghese, il Comune di Carate e il main partner Edison. La proroga è stata decisa proprio con il benestare della Galleria Borghese di Roma.

«Questo entusiasmo fa da ulteriore propellente al nostro desiderio di rafforzare l’impegno sul progetto La Grande arte in Brianza – sottolinea Elisa Mattavelli, vicepresidente della Fondazione Costruiamo il Futuro – Il primo risultato concreto sarà il prolungamento dell’esposizione: non si chiuderà dunque il primo dicembre, come annunciato inizialmente, ma si proseguirà fino al 9 dicembre. Otto giorni aggiuntivi per approfittare di questa occasione unica di conoscenza e permettere a chiunque lo desideri, e non abbia avuto la possibilità di farlo in precedenza, di visitare il capolavoro di Tiziano a Villa Confalonieri. Dobbiamo rivolgere un grande grazie alla Galleria Borghese di Roma che ci ha messo nella condizione di poter prolungare il prestito dell’opera».

Arte: Tiziano a Carate Brianza fino al 9 dicembre, orari d’apertura

Anche a dicembre l’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito. La prenotazione rimane consigliata, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi.

Arte: Tiziano a Carate Brianza fino al 9 dicembre, evento all’Agorà il 21 novembre

Sulla stessa piattaforma ci sono anche tutte le informazioni che riguardano le iniziative collegate. A partire da venerdì 21 novembre quando alle 21.15, al cine-teatro L’Agorà di Carate Brianza, è in programma l’incontro dedicato a uno dei temi protagonisti dell’opera di Tiziano (e centrali nella vita di ogni persona): “Cieco o veggente? Vorrei sapere insomma che cosa sia l’amore”. Ospiti Annalena Benini, direttrice del Salone internazionale del Libro di Torino, e il giornalista Mario Calabresi, direttore editoriale di Chora News, moderati dal giornalista Ubaldo Casotto. Presenti Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, e Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ubaldo Casotto. L’appuntamento è gratuito, ma consigliata la prenotazione.