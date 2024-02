Cammino di Sant’Agostino 2024, venti uscite già in calendario: tocca il santuario delle Grazie Vecchie

Sarà presentato sabato 2 marzo il programma delle uscite 2024 del Cammino di sant’Agostino. L’appuntamento è alle 14.30 a Inverigo, nella sede del Cai in via Rocchina 8. Qui saranno illustrate le venti uscite già in calendario, la maggior parte delle quali a piedi ma con qualche proposta anche per gli amanti delle due ruote, che prenderanno il via da marzo fino a ottobre.

Cammino di Sant’Agostino 2024, venti uscite già in calendario: programma con Arcidiocesi e Fiab

Il programma è stato preparato in collaborazione con l’arcidiocesi di Milano e Fiab, e rientra nel calendario degli appuntamenti promossi da Ville aperte. Quello di sant’Agostino è un cammino alla scoperta della Brianza, nato grazie alla volontà dell’omonima associazione.

Un tour a tappe che parte da Monza e attraversa la Brianza lungo le province di Lecco e Como. Un itinerario conosciuto anche con il nome di Rosa di sant’Agostino, per la curiosa forma del percorso, che ricorda appunto quella del fiore Per completare il tratto dei petali occorrono due settimane di cammino lungo 350 chilometri, toccando venticinque santuari mariani tra cui anche quello delle Grazie Vecchie.

Cammino di Sant’Agostino 2024, venti uscite già in calendario: il “gambo” e le “foglie” che puntano su Monza

Nel 2009 accanto al percorso inizialmente tracciato si è aggiunto anche il “gambo” della rosa, un prolungamento di 62 chilometri che da Monza scende verso Milano e prosegue per arrivare fino a Pavia.

«In questo modo è possibile collegare il paese dove il santo vescovo ha vissuto nel IV secolo, Cassago Brianza, con Milano, la città dove ha ricevuto il battesimo, e con la chiesa dove è sepolto e dove ancora oggi riposano le sue reliquie e cioè la basilica pavese di San Pietro in Ciel d’Oro», aveva spiegato Renato Ornaghi, tra gli ideatori del Cammino di sant’Agostino.

Nel 2014 è stato aggiunto anche il percorso delle foglie, dopo i petali della rosa e lo stelo. Il percorso della foglia orientale, lungo 99 chilometri, che unisce Milano a Monza in direzione est lungo i canali Villoresi e Martesana, toccando nove santuari mariani. La foglia occidentale parte sempre da Monza, in direzione ovest: 91 chilometri lungo i canali Villoresi e le vie d’acqua, raggiungendo undici santuari mariani. Tutte le info sono disponibili su camminodiagostino.it