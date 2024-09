Besana in Brianza, nuovo comitato per potenziare la fiera di Santa Caterina

Per decisione unanime delle forze presenti nel consiglio comunale di Besana in Brianza, che hanno approvato una mozione specifica, un comitato organizzatore ufficiale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, si occuperà d’ora in avanti della fiera di Santa Caterina, l’evento principale che scandisce sul territorio l’anno solare. La finalità è quella di una valorizzazione e di un potenziamento dell’appuntamento, che omaggia la chiesetta che è stata costruita nell’anno mille e che è dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, che si trova in via Viarana.

Santa Caterina: il parere del leghista Alessandro Corbetta

«Vogliamo garantire -ha spiegato a posteriori Alessandro Corbetta, consigliere comunale e capogruppo nel consiglio regionale della Lega, nella sua qualità di primo firmatario della proposta– un confronto continuativo, che permetta di arricchire l’offerta commerciale, agricola e folkloristica di una delle fiere più longeve della Brianza. Questo evento, che affonda le radici nel 1891, grazie all’iniziativa di un gruppo di commercianti ed allevatori, rappresenta una tradizione vivace e significativa per la comunità besanese. Ritengo, dunque, che sia fondamentale potenziare ulteriormente la fiera, accrescendo gli eventi connessi, la comunicazione e coinvolgendo nuove realtà, anche per aumentare l’interesse verso l’evento da parte dei cittadini lombardi e creare nuove occasioni commerciali e turistiche per Besana in Brianza».

Santa Caterina: appuntamento il prossimo 25 novembre

Corbetta ha infine proseguito: «Attraverso la costituzione di un comitato ad hoc, intendiamo rendere stabili e continuativi i momenti di confronto tra gli enti e le tante associazioni che partecipano all’organizzazione della fiera, anche al fine di garantire un maggior coordinamento nella preparazione e pianificazione dell’evento, diventato negli anni simbolo della cultura e della tradizione besanese. Il suo futuro è nelle mani di tutti coloro che credono nel suo potenziale e la costituzione di questo comitato è un vero e proprio atto storico, che ci aiuterà a valorizzare la fiera ed a tramandarla nel tempo». La fiera attende i visitatori il prossimo 25 novembre.