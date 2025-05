Arcore, torna il Festival dei Giovani: tante novità e la madrina Mimì Caruso

Sarà la brianzola Mimì Caruso (di Usmate, ma conosciutissima ad Arcore), vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, ad aprire la terza edizione del festival dei giovani, promosso dal Comune di Arcore con il contributo Siae e il patrocinio di Regione e Provincia che sarà in programma a paritre dal 9 maggio fino al 7 giugno.

Arcore, torna il Festival dei Giovani: apertura il 9 maggio al Teatro Nuovo, il 31 maggio la vincitrice del concorso per Puccini

Un calendario molto ricco di eventi per soddisfare i tanti gusti degli amanti della musica: dalla lirica alla musica strumentale, dal pop allo spettacolo passando per la danza, il teatro e la letteratura. Si inizia il 9 maggio, dunque, sul palco del cineteatro Nuovo con Hallo Festival, alle 20, uno spettacolo di danza e musica con la scuola Dance Gallery e la special guest Mimì Caruso.

Un festival che è vetrina di talenti noti e in erba. Come Aigerim Altynbek, giovanissima interprete lirica kazaka, vincitrice del primo premio Città di Arcore dedicato alle celebrazioni pucciniane. Il 31 maggio, alle 18, si esibirà in Villa Borromeo con un recital. E sempre dal mondo della lirica vengono i giovanissimi artisti della scuola Canto Alato di Milano, mentre per la musica strumentale il maestro Pierluigi Camicia offrirà una lezione concerto dedicata a Schumann e Debussy, il 16 maggio alle 11.30.

Arcore, torna il Festival dei Giovani: confermato Casa Sanremo, c’è la novità del Campus

Tornano a grande richiesta anche le audizioni di Casa Sanremo, quest’anno con una novità: il Campus di Casa Sanremo che si svolge come una vera e propria scuola di musica, danza e spettacolo, al Palafiori e di cui Arcore potrà godere di un piccolo spazio workshop. Le masterclass e le audizioni si svolgeranno dal 2 al 5 giugno. In palio per i vincitori l’opportunità di vincere una borsa di studio e di partecipare anche alle selezioni di New York canta.

Arcore, torna il Festival dei Giovani: spazio al teatro e alla letteratura

Un’altra novità dell’edizione 2025 del Festival è il teatro come ha spiegato il consigliere Marcello Renzella, che sarà sul palco durante l’evento inaugurale del 9 maggio. Nel cartellone degli appuntamenti ci saranno anche due spettacoli: “Come in un sogno” offerto dalla compagnia Arte e Spettacolo di Lesmo, l’11 maggio alle 10.30, e “Matti da slegare” della giovane compagnia Artisthis, alle 16 il 10 maggio, entrambi sul palco del teatro Nuovo.

Musica, spettacolo, teatro e letteratura con la narrativa di Marco Erba, che sarà ospite nell’aula magna della scuola Stoppani, il 29 maggio con una conferenza dal titolo “La Divina Commedia come nostro specchio”.

Arcore, torna il Festival dei Giovani: le collaborazioni

Un festival che è frutto della collaborazione dell’amministrazione con le realtà del territorio tra cui il Consorzio brianteo di Villa Greppi, l’istituto Vanoni di Vimercate e la comunità pastorale. E proprio la comunità pastorale ha messo a disposizione gli spazi per la festa finale della kermesse, il 6 giugno all’oratorio di Bernate, con “Young Eu Ambassadors Dance Night”, con dj set della School academy di Arcore, a cura di dj Jump e con Alex Wyse, ospite d’onore della serata.

La rassegna si chiude il 7 giugno, dalle 20, nel giardino della scuola Stoppani con “Ciao ciao festival”, il gran ballo conclusivo.