Sono tornati ma già pronti a lasciare la città, fino al prossimo avvistamento. Sono i dinosauri di Felice Terrabuio, l’ultima mostra gigante pensata dell’architetto monzese.

A Monza i dinosauri al mare: la mostra gigante di Felice Terrabuio, com’è nata e dov’è

Fino al 2 novembre due enormi manifesti (3 metri x 6) campeggeranno in via Carnia e via Stucchi e un altro, necessariamente più ridotto, sulla vetrina del MiMuMo fino al 17 novembre. Un’idea nata in estate, quando l’eclettico Terrabuio si è lasciato suggestionare da dinosauri giocattolo lasciati sulla spiaggia. Ne ha ricavato fotografie con i rettili preistorici in primo piano e il mare con la spiaggia a fare da sfondo.