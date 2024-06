A Biassono l’Illuminismo alla portata di tutti: una domenica per scoprirlo

L’Illuminismo alla portata di tutti. È già passata a Biassono la prima domenica del Festival dell’’Illuminismo. L’evento, organizzato dal Museo civico Carlo Verri con il Gral e la redazione del Verro d’oro, che vuole celebrare il 260esimo anniversario dalla pubblicazione de Il Caffè , la celebre rivista filosofica e letteraria dei conti Verri e dell’Accademia dei pugni. Ora tocca alla seconda domenica del Festival che si terrà il 16 giugno. Inizierà alle 9 e trenta al Garden Cafè di villa Monguzzi, in via Cesana e Villa 34. Lì verrà lanciato Il caffè da collezione e Il Verro d’Oro. Si terrà una degustazione gratuita per spiegare le qualità della miscela studiata ad hoc. La bevanda è stata prodotta da Coffitalia che sta per aprire a Biassono. La torrefazione ha deciso di sposare l’idea di caratterizzare il loro caffè con l’identità del territorio biassonese legandola al logo araldico dei conti Verri, per l’appunto il maiale.

Sempre collegato alla figura del verro, alle 15 e trenta in Villa Monguzzi si aprirà il laboratorio per la realizzazione del glückschwein, il maialino di marzapane. Bambini e genitori potranno creare la loro versione del dolce tipico austriaco. Il migliore verrà poi votato dal pubblico. «Vogliamo trasformarlo in un prodotto tipico biassonese – spiega Caspani – L’idea è di farlo plasmare dalle mani dei biassonesi. La ricetta meglio riuscita farà da punto di riferimento per le pasticcierie e i commercianti locali interessati a promuovere il dolce». Alle 10 e trenta, nei giardini di Villa Verri, il professor Antonino Falduto terrà l’incontro “Che cos’è l’Illuminismo?”. Alle14 e trenta al Garden Cafè si parlerà del viaggio negli Usa di Giacomo Costantino Beltrami, in collaborazione col Museo E. Caffi di Bergamo. Alle 16 e trenta torneranno i dialoghi filosofici nei giardini di Villa Verri. Il tema? “Filosofia e spazi della socievolezza nel Settecento francese”.

Alle 17 e trenta con ritrovo al Museo civico si terrà il tour Biassono fra Pietro Verri e Alessandro Manzoni. Dulcis in fundo, alle 19 in Palazzo Bossi verrà presentato il progetto Illuminismo lombardo con il lancio del primo numero de Il Verro d’Oro: il periodico erede de Il Caffè dei conti Verri che esplora l’attualità alternando provocazioni filosofiche a degustazioni conviviali. «Siamo contenti perché il bel tempo ci ha permesso di stare all’aperto e interagire anche con le persone in movimento nei dialoghi filosofici – spiega Alberto Caspani, ideatore del progetto del Verro d’oro – Proporre queste tematiche complesse in modo semplice con l’educazione diffusa ha portato una ventata di freschezza».